Dette er de nye deltakerne i «Good Luck Guys»

Seks nye par er klare for å delta i Good Luck Guys. Programmet returnerer på Amazon Prime i høst.

Adam Schjølberg og Tonje Frigstad skal lede deltakerne gjennom ulike utfordringer og opplevelser, mens de prøver å overleve på en øde strand i Thailand.

Mayoo Indiran (32) og Thammy Dias (32)

REALITY: Mayoo Indiran og Thammy Dias utgjør et godt realitypar. Foto: Hasselblad H6D

Indiran ble først kjent gjennom Paradise Hotel. Senere har deltatt på programmer som Sofa, Kompani Lauritsen og Abu & Mayoos Norge.

Dias har deltatt på Love Island, hvor hun fant kjærligheten med Nathan «Nate» Kahungu. Forholdet tok slutt kort tid etter programmet.

Silje-Marie Reffelt Pedersen (25) og Julian Pieter Roos Rassat (24)



FORSKJELLIGE PROGRAM: Julian Rassat og Silje-Marie Reffelt Pedersen har deltatt i helt forskjellige program tidligere. Foto: Hasselblad H6D

Pedersen ble kjent da hun deltok på reality-programmet «Ex on the Beach». Senere har hun også blitt lagt merke til på TikTok og Instagram.

Rassat er til vanlig fisker og ble kjent da han deltok i Tropp 1 av Kompani Lauritzen. Her bemerket han seg og ble senere nominert til «Publikumsprisen» under Gullruten.

Sebastian Brevik (25) og Thea Hope (32)



TIKTOKER OG JOURNALIST: Sebastian Brevik er stor på TikTok og er på lag med journalist Thea Hope. Foto: Hasselblad H6D

Brevik, bedre kjent som «Barisbrevik» har lenge vært en av Norges største profiler på TikTok. Hope er best kjent som videojournalist i Rød Løper.

Anny Isabella Øvrehus (24) og Snorre Klanderud (28)

SOSIALE MEDIER: Både Anny Isabella Øvrehus og Snorre Klanderud har blitt store profiler på sosiale medier. Foto: Hasselblad H6D

Øvrehus er mest kjent fra TikTok og musikkgruppa «Baddies».

«Snorrepus» er kjent fra Snapchat og podkasten «Kontoret» sammen med Oscar Westerlin.



Guro Elde Paulsen (30) og Herman Keim (24)



DANSERE: Både Guro Elde Paulsen og Herman Keim er dansere. Foto: Hasselblad H6D

Paulsen, er kanskje mest kjent som «Gurobelly». Hun var den i Norge mest flest følgere på TikTok i 2022, med sine rundt 8 millioner følgere.

Innholdet hennes på plattformen består av mye spising av is og godteri, sammen med videoer av dansing og sminke. Hun er danser.

Herman er profesjonell danser som har vunnet flere konkurranser.



Niklas Tangen Klein (26) og Oda Rikheim (23)



GOD TONE: I pressemeldingen hinter produksjonen at Niklas Tangen Klein og Oda Rikheim får en ekstra god tone under Good Luck Guys Foto: Hasselblad H6D

Klein er kanskje best kjent for å være Linni Meisters ekskjæreste. I tillegg til det er han pokerspiller og har blant annet vunnet norgesmesterskapet to ganger.

Oda er kjent fra sosiale medier, som TikTok og Snapchat. Hun er også med i «Baddies» sammen med GLG-konkurrent Anny Isabella.