Dette er artistenes juletradisjoner - dropper finstasen

Julefeiringen står for tur og artistene i Hver gang vi møtes forteller om sine juletradisjoner.

For Bjørn Eidsvåg er tid med familien en viktig del av julen, kombinert med god mat.

– Vi pleier å gå på julegudstjenesten i Geilo kulturkirke, fordi vi feirer jul der oppe på hytta vår. Etter det drar vi hjem til pinnekjøtt og riskrem, etterfulgt av pakker og hylende, glade barnebarn. Det er verdens beste underholdning, sier han til God kveld Norge.

HYTTA: Bjørn Eidsvåg skal tilbringe julen på hytta med familien. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Lite tradisjonell

Ingebjørg Bratland forteller at hun har inntrykk av at det er mange som tenker at hun er en tradisjonsbevisst dame, men slik er det ikke.

– Jeg er veldig lite tradisjonell faktisk. Det er mange som tenker at jeg må være en tradisjonsbevisst dame fra Vinje i Telemark, men jeg er ikke det altså.

RAKFISK: For Ingebjørg Bratland er rakfisken fra far en viktig tradisjon. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Sangeren forteller at hun ser frem mot å slappe av etter en hektisk førjulstid.

– Jeg tror det blir Oslo på julekvelden, så må jeg hjem en liten tur. Jeg spiser rakfisk fra far på bussen, da er veldig mye gjort for min del. Jeg gleder meg til å ha litt fri. Det har vært en del stress og pes før jul med flere spillejobber.

– Jul og bursdag på samme tid

For artist Fredrik Auke, kjent under artistnavnet Freddy Kalas, er en viktig del av julen nettopp musikken.

– Jeg har min faste tradisjon med tanke på julelåta mi. Den som heter «Hey Ho». Den skal promoteres til de grader og opp på listene igjen, slik at folk skal få julestemning.

JULEKONSERT: For Freddy Kalas er julekonserten i hjembyen et stort høydepunkt. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– En av de største tradisjonene for meg er å holde julekonsert på Union Scene i Drammen. For meg er det jul og bursdag på samme tid, jeg synes det er helt fantastisk å spille i egen hjemby.

Artisten forteller at julen på hjemmebane er tradisjonell og at samboeren står for pyntingen. Det bidrar til julestemning.

– Den julestemningen jeg har hatt nå, har jeg ikke hatt på veldig mange år.

Dropper dressen

For Isah blir det en tradisjonell julefeiring, men i år dropper han finstasen.

– Jeg reiser hjem til Stavanger og gleder meg til å se familien. Jeg tror faktisk jeg dropper dressen i år, rett og slett fordi jeg er sliten. Jeg tror det blir pysj på meg, og så skal vi spise god mat og åpne gaver.

DROPPER FINSTASEN: I år velger artisten Isah pysjen fremfor dressen. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Videre forteller sangeren at han ønsker å få slappet av og ta det med ro i julen.

Pinnekjøtt, julestrømper og gløgg

Karoline Krüger hadde sin siste konsert før jul 22. desember. Nå går sangeren for fullt inn i juleboblen.

– Etter konserten går vi inn mot julaften. Da blir det gløgg, pynting av tre og kvelden før kvelden. I tillegg til det blir det pinnekjøtt på julaften og Sigvart fikser julestrømper.

LANG FROKOST: For Karoline Krüger er en lang frokost 1.juledag, en viktig tradisjon. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Videre forteller hun at en god frokost 1. juledag er en viktig tradisjon for henne.

– Da blir det lang frokost med krem og kakao, det er kanskje det viktigste.

– Liker å gå i kirken

For artist, Emma Steinbakken, er det flere tradisjoner som er viktig.

– Jeg er veldig glad i pinnekjøtt på julaften. Jeg er ikke egentlig kristen, men jeg liker å gå i kirken på julaften, jeg synes det er en hyggelig tradisjon.

I julen skal hun tilbringe tid med familien og i likhet med flere av sine Hver gang vi møtes-kollegaer, skal hun fokusere på å slappe av.

– Det er den ene delen av året hvor jeg føler at man ikke har så mye å gjøre og får masse e-poster tilsendt, så jeg skal prøve å få slappet av litt.

PINNEKJØTT: Emma Steinbakken er glad i pinnekjøtt på julaften. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

En klassisk jul

Kristian Kristensen forteller at familiens julefeiring er tradisjonell.

– Det er «Tre nøtter til askepott» og det er ribbe eller pinnekjøtt. Det er en ganske standard jul for meg.

TRADISJONELL: Kristian Kristensen og familien holder seg til tradisjonelle juletradisjoner. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

I tillegg har familien fått et nytt tilskudd, noe Kristensen gleder seg over.

– Jeg har nylig blitt onkel, så det synes jeg er veldig hyggelig. Det gir jo nytt liv. Jeg lever litt på deres julestemning på en måte.