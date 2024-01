Dette er årets «Paradise Hotel»-deltakere

RETURNERER: Etter tre sesonger med «Paradise», gjør «Paradise Hotel» et comeback på TV-skjermen. Foto: Viaplay

Etter tre sesonger med «Paradise», som ga Viaplay lunkne seertall, gjør «Paradise Hotel» et etterlengtet comeback på TV-skjermen.

Nyheten ble kjent i desember, hvor det også ble kjent at Triana Iglesias (41) trer inn i programlederrollen igjen. Hun skal lede den nye sesongen sammen med Andreas «TIX» Haukeland (30), som har ledet alle tre sesonger av «Paradise».

– Som Mayoo Indiran sa i sesong 8; «Livet er et lære, man må alltid lære» – og det har vi gjort. Derfor har vi lyttet til seerne og kan bekrefte at originale Paradise Hotel er tilbake, sa programredaktør i Viaplay, Marius Rønnekleiv, da nyheten ble sluppet.



Mandag ble årets deltakere av «Paradise Hotel» avslørt.

TikTok-profiler og gamle deltakere blir å se på TV-skjermen når hele Norges «Paradise Hotel» gjør comeback.

Gjestene som sjekker inn i årets sesong er:

Aurora Gude (31), fra Lier

Gude er en av dem som gjør comeback denne sesongen. Hun vant sesong 6 av «Paradise Hotel», og var også å se i sesong 10. Hun har også deltatt i flere TV-programmer som «Farmen kjendis», «71 grader nord», «Camp Kulinaris», og «Bloggerne».

Foto: RoyDarvik

Helin Moe (22), fra Eidsvoll

Foto: RoyDarvik

Lotte Reinholdtsen (21), fra Melbu

Foto: RoyDarvik

Bendik Romeo (24), fra Trondheim

Foto: RoyDarvik

Fannar Thor Heiduson (22), fra Oslo

Heiduson er for flere kjent på sosiale medier, spesielt på TikTok som «Fannar69».

Foto: RoyDarvik

Amalie Lund (25), fra Tønsberg

Lund har vært å se på skjermen før, da hun deltok i «Farmen» i 2021.

Foto: RoyDarvik

Sondre Bøhler Skulbørstad (23), fra Fredrikstad

Foto: RoyDarvik

Mario Riera (25), fra Bergen

Riera har deltatt i «Paradise Hotel» før, da han var med i sesong 11. Han har også deltatt i «71 grader nord» og «Ex on the Beach».

Foto: RoyDarvik

Emelie Markusdotter (26), fra Sverige

Foto: RoyDarvik

Johannes Magnussen (27), fra Melbu

Magnussen er også et kjent «Paradise Hotel»-ansikt, da han deltok i sesong 13.

Foto: RoyDarvik

Karl Weihe (23), fra Færøyene

Weihe har tidligere deltatt i den danske versjonen av «Ex on the Beach».

Foto: RoyDarvik

Maryann Noor (26), fra Harstad

Noor gjør comeback i årets sesong, da hun tidligere har deltatt i sesong 15 av programmet.

Foto: RoyDarvik

Ferdinand Rygh (27), fra Oslo

Rygh deltok også i sesong 15.

Foto: RoyDarvik

Naomi Oseki (24), fra Oslo

Oseki er for mange et kjent ansikt på sosiale medier, spesielt på TikTok. Hun har også deltatt i VGTV-serien «POV». Hun er er en av få deltakere som er i et forhold når hun deltar i årets sesong.

Foto: RoyDarvik

Martine Sjøhaug (29), fra Drammen

I likhet med Oseki, er også Sjøhaug en av få deltakere som er i et forhold når de sjekker inn på Paradise Hotel.

Hun har tidligere deltatt i programmet, når hun stakk av med seieren i sesong 7.

Foto: RoyDarvik

Erlend Storvig (27), fra Trondheim

Foto: RoyDarvik

Dina Cumurija (22), fra Kristiansand

Foto: RoyDarvik

Sesong 16 av «Paradise Hotel» har premiere 22. januar på Viaplay, TV3 og Pluto TV.