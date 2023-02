Dette er årets «Paradise»-deltakere

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er klart for sesong to av den fornyede realityserien. Denne gangen med historiske deltakere - flere har sine hemmeligheter.

Igjen er Andreas «TIX» Haukeland med som programleder, når tolv mennesker skal konkurrere i det sosiale spillet med en premie på en halv million kroner.

I år er det en allsidig gruppe, hvor flere forteller at de synes det er viktig å vise fram ulike kropper og legning.

Mange er single, men ikke alle ønsker å være helt ærlige om sivilstatusen. Se hvem i videoen ovenfor

Flere av deltakerne i sesong to av «Paradise». Foto: Viaplay

Lovise Larine Myklebust Asdal (23)

Asdal er fra Sogn og Fjordane og bor i Oslo hvor hun jobber som bartender. På fritiden liker hun å sy klær.

Hun er selverklært kroppspositivist, og synes det er viktig å kommunisere at alle er forskjellige og fine.

– Så enkelt og greit. Jeg har ikke gjort noe spesielt for å fremme saken, men istedenfor å ha fokus på det vil jeg at det skal være naturlig: gå i bikini selv om du føler deg utilpass.

Lovise Larine Myklebust Asdal sier hun er en selverklært kroppspositivist. Foto: God kveld Norge/Viaplay

23-åringen forteller at hun ikke har noe taktikk for å vinne, men er villig til å spille hvis det må til.

– Jeg tror jeg kan vinne ved å bare være meg selv og bli godt likt av alle. Forhåpentligvis trenger jeg ikke å være så hard, for det har jeg ikke lyst til.

Hun stresser ikke nevneverdig av å skulle filmes i ulike situasjoner, men én ting får ikke kameraene fange.

– Jeg har lovet moren min å ikke ha sex på TV, sier Asdal.

– Hvis du vinner, hva skal du bruke kjendisstatusen til?

– Jeg har veldig lyst til å starte min egen bedrift. Jeg har en bachelorgrad i innovasjon og forretningsutvikling, så planen var hele tiden å starte en bedrift, men hvilken vet jeg ikke enda.

Yusuf Kazige (24)

Mannen fra Ulsteinvik beskriver seg selv som en veldig selvsikker og strukturert person. 24-åringen er student og jobber som assistent i psykiatrien.

Han er fornøyd med å ha kommet seg til hotellet i Mexico, men erkjenner at tanken om å eksponeres for tusenvis av TV-seere er ubehagelig. Likevel mener han at det er «bra» å få testet seg utenfor komfortsonen.

Yusuf Kazige mener det er ubehagelig å tenke på at han skal eksponeres for tusenvis av TV-seere. Foto: God kveld Norge/Viaplay

– Bortsett fra trening har jeg ikke forberedt meg noe på oppholdet. Alt annet gidder jeg ikke å bruke en eneste kalori på, jeg vil bare ta ting som det kommer, sier Kazige.

Han har heller ikke fulgt med på programmet tidligere, og derfor ikke fått med seg endringene som er gjort i det nye konseptet, etter at «Paradise» kuttet «Hotel».

Se hva Kazige sier om sex og innføringen av enkeltsenger i videoen ovenfor

Juno Nergaard (24)

Nergaard er i et åpent forhold, bor i Oslo og jobber som selger.

– Vi har vært i et forhold i fem og et halvt år. Det har vært av og på, men vi har på en måte oppført oss som kjærester selv om vi ikke har vært sammen.

24-åringen forteller at han ser på seg selv som en slags blanding mellom det å være gutt og ikke-binær.

Juno Nergaard. Foto: God kveld Norge/Viaplay

– Det er ikke sånn at jeg ikke ser på meg selv som gutt av den grunn, men følelsesmessig en slags blanding mellom det maskuline og det feminine, på en måte, forklarer Nergaard.

Kjæresten til Nergaard reagerte positivt på nyheten om at hans utkårede skal delta på «Paradise».

– Han syntes det var veldig gøy og oppmuntret meg til å delta, sier han, men legger til at han tror typen kan bli sjalu, til tross for at han ikke er en særlig sjalu fyr.

– Kyssing med andre er naturlig og vi er begge veldig åpne på det. Vi kan ligge med andre, men jeg ville ikke gjort det på TV. Jeg tror ikke jeg ville gjort det, med mindre han plutselig kommer, sier Nergaard med et smil.

«Paradise»-deltakeren prater varmt om typen, og sier de har «det lille ekstra båndet» i forholdet. På spørsmål om hvorfor de valgte å åpne forholdet med mulighet for å ha sex med andre, svarer Nergaard:

– Vi liker spenningen med å kunne flørte og være med andre, men vi har den tryggheten med at det er hverandre vi liker best. Jeg ser for meg at det er han jeg kan dele resten av livet med. Men vi er så unge og det er liksom gøy å kunne løpe fra seg mens man er ung.

Å vinne er ikke førsteprioriteringen for selgeren, som sier han deltar hovedsakelig for å bli kjent med nye mennesker.

Mutaleni Frida Nangolo (28)

Kvinnen fra Lørenskog er bosatt i Oslo, hvor hun jobber som artist under navnet «Freedah Namibia». I skrivende stund, før «Paradise»-lanseringen, har hun én singel ute med 1467 avspillinger på Spotify.

Nangolo er en av årets deltakere som er i et forhold, men planlegger å holde det skjult for sine meddeltakere.

– Jeg skal spille på og late som om at jeg er nysingel. Og bruke sjarmen min på deltakerne.

Mutaleni Frida Nangolo er i et forhold, men har ingen planer om å fortelle dette til de andre deltakerne. Foto: God kveld Norge /Viaplay

På spørsmål om hvor grensene hennes går forteller Nangolo at hun kan flørte litt og kysse på kinnet.

– Men ikke noe mer.

På spørsmål om hva som er hennes taktikk for å nå lengst mulig, svarer Nangolo at hun skal få folk til å snakke med henne om alt.

– Og så skal jeg bruke det mot dem. Det er manipulasjon, vi kan si det, men dette er et spill, sier hun og legger til at man har et valg - enten kan man dele eller ta pengene selv.

– Du kommer til å slippe kula?

– Absolutt.

William Jensen (23)

Frisøren Willam Jensen fra Fauske er singel idet han sjekker inn på hotellet.

Jensen er også kjent som «Cornelia», som er hans dragpersonlighet.

William Jensen utelukker ikke at dragpersonligheten «Cornelia» dukker opp på skjermen . Foto: God kveld Norge /Viaplay

Han er åpen for kjærlighet og håper at det er andre homofile menn blant deltakerne, men vil først og fremst ha det gøy.

– Cornelia er veldig frampå og sier ifra hvis noe ikke er greit. Vi er ganske like, det eneste er at jeg kanskje ikke er like frampå, og legger til at han ikke utelukker at «Cornelia» dukker opp på skjermen i løpet av sesongen.

Jensen forteller at han meldte seg på for gøy, men tenkte aldri at han kom til å bli plukket ut til programmet, da han ikke mener at han er «den typiske Paradise-deltakeren».

23-åringen forteller at han tidligere har opplevd mye hat, men lar seg ikke bli «pellet på nesen» av den grunn.

– Jeg har blitt møtt med hat både innad i det skeive miljøet, heterofile, lærere og venner. Når det kommer drit børster jeg det bare av meg. Jeg tenker det er deres problem, ikke mitt.

Både foreldrene og arbeidsgiveren har vist støtte til Jensens realitydeltakelse.

Om det blir sex på TV plager ikke sjefen, som forsikret ham om at jobben var der etter Mexico-returen.

– Ja, puler du på TV, vær så god. Jobben din er her når du kommer tilbake liksom, forteller Jensen at sjefen hans sa før avreise.

Denne tematikken har han også tatt opp på hjemmebane:

– Det har jeg sagt til de hjemme - puler jeg på TV så puler jeg på TV. Mamma sa: «ja, men okei, da ser jeg opp i taket».

Frisøren forteller at han ønsker å styre unna krangling under oppholdet, men innrømmer at han tror det kommer til å skje.

– Jeg vil jo at alle skal ha det bra. Men jeg vet jo at hvis noen sier noe som ikke er hyggelig, så tar jeg det opp.

Hannah Ødegaard (22)

Hun er singel, jobber som vikar i barnehage, og er bosatt i Kristiansand. 22-åringen fremstår som en ganske bekymringsløs kvinne, som selv sier at hun takler det meste.

– Jeg er med på «Paradise» for å vise at det er deilig å gi litt faen, være litt spontan, ta livet som det kommer.

Hannah Ødegaard er med for å vise at det er deilig å gi litt faen. Foto: God kveld Norge/Viaplay

At hun til vanlig jobber i barnehage, ser ikke Ødegaard på som et problem. Hun bekymrer seg ikke for at kollegaer eller foreldre i barnehagen har mulighet til å se henne på skjermen.

– Det har jo litt å si hvordan man oppfører seg der inne. Folk får mene hva de vil. Håper de ser på programmet før de eventuelt velger å dømme meg, sier Ødegaard.

– Er det aktuelt for deg å ha sex på TV?

– Absolutt ikke. Det vil dere ikke se, sier hun lattermild.

Til tross for at hun aldri har hatt noen problemer med egen kropp, er dette noe hun brenner for.

– Kropp er alltid et tema i verden. Jeg skal inn og nyte og ligge som en hvalross ved bassenget, og vise at alt er ok. Det er deilig å vise valker og at dette er livet. Jeg var og feiret på McDonalds da jeg fikk vite at jeg kom med i casten, sier 22-åringen.

Øyvind Tønnesen (27)

27 år gamle Øyvind Tønnesen kommer opprinnelig fra Ålesund, men bor og studerer i hovedstaden.

Øyvind Tønnesen har vært med i reality før. Se video lenger ned i saken. Foto: Viaplay/God kveld Norge

Han driver med låtskriving og musikkproduksjon, og deltar i realityprogrammet for å få et større nettverk.

Hvis han vinner skal han bruke pengepotten på leilighet.

Tønnesen forteller til God kveld Norge at det han frykter mest med å skulle filmes under hele oppholdet, er at han kan komme i fare for å si dumme ting.

Tønnesen har tidligere fått kritikk for uttalelser på TV

Han er glad for at han er med i det nye konseptet, og mener gamle «Paradise Hotel» hadde mye kropps -og utseendefokus.

– Jeg tror at det nye konseptet kan relatere til flere. Jeg personlig kan i hvert fall det. Jeg er litt sjenert når det kommer til kropp. Jeg hadde kroppskomplekser da jeg var yngre, og det henger litt igjen.

Ålesunderen beskriver seg selv som «syltynn» på barneskolen, og at det førte til en rekke tiltak:

– Jeg hadde spesialavtaler med lærere om å få dusje før alle andre, og hvis det var svømming brukte jeg å «glemme» badetøyet. Sånt sitter litt igjen, sier han.

Natalia Sasin (24)

Natalia Sasin er opprinnelig fra Polen, men som 15-åring kom hun flyttende til Norge sammen med familien og endte opp i Bodø.

Nå bor hun imidlertid i Trondheim, hvor hun jobber som sykepleier. I tillegg til dette er hun også tolk.

Natalia Sasin sitt søskenbarn har tidligere vunnet realityprogrammet. Foto: Viaplay/God kveld Norge

På spørsmål om hun kan bruke noe fra yrket til sin fordel under oppholdet i Mexico, svarer hun:

– Absolutt! Det er jo det med empati, å være litt psykolog og å kunne lese folk og se deres behov.

Sasin hadde aldri trodd hun skulle bli sykepleier, men fant etter hvert ut at det var en veldig givende jobb.

– Bare det å kunne hjelpe folk er så fantastisk.

Motivasjonen hennes til å delta bunnet i et stort ønske om å gjøre noe annet i livet.

– Det har vært så mye jobb, hjem, jobb, hjem. Nå måtte jeg bare gjøre noe før det ble alt for kjedelig, sier hun.

En annen stor motivator for deltakelsen, var hennes søskenbarn, Sandra Bury.

– Hun var med i 2021, så hun har jo også pushet meg, forteller hun.

Bury endte opp med å vinne sin sesong, noe hun hevder var på grunn av helt spesielle hjelpemidler som hun også har tipset Sasin om.

– Hun sa jeg skulle bruke tarotkort, sånn som hun gjorde. Men de har jeg ikke tatt med meg, sier 24-åringen lattermildt.

Eva Mena (20)

20 år gamle Eva Mena fra Halden er en av to deltakere som er historiske i årets sesong.

Mena studerer til å bli barnehagelærer og bor for tiden i Trondheim. Hun beskriver seg selv som spontan og utadvendt, og håper folk vil synes at hun er en ålreit person å se på TV.

– Da jeg var yngre savnet jeg å ha et forbilde som både var feminin og skeiv, sier 20-åringen.

Eva Mena savnet å ha et forbilde som både var feminin og skeiv som yngre. Nå håper hun at hun kan fylle den rollen selv. Foto: Viaplay

Da Mena først oppdaget at hun var skeiv og likte jenter, følte hun at folk ikke trodde på henne siden hun også likte å bruke sminke og leke med prinsesser.

– Derfor er det litt viktig for meg å vise at du ikke må være en stereotype for å like jenter eller gutter, forklarer hun til God kveld Norge.

Og selv om realityprogrammet hun har meldt seg på er kjent for å by på både fest og alkohol til deltakerne, kan Mena avsløre at hun ikke er så glad i alkohol.

– Jeg liker ikke å være bakfull og blir veldig sliten av alkohol. Men jeg kan fint ta meg en drink, danse på bordet og lage god stemning.

20-åringen sier at hun er veldig trygg i seg selv og at hun ikke bekymrer seg noe særlig for drikkepress.

– Det tenker jeg er opp til meg selv, og at det er innafor å bare si at man ikke har lyst.

Amalie Einan (22)

Amalie Einan (22) er opprinnelig fra Førde, men i likhet med Mena bor også hun i Trondheim og studerer til å bli barnehagelærer.

I tillegg til dette er hun aktiv på appen TikTok, hvor hun har et par videoer som har blitt sett over 100 000 ganger.

Amalie Einan sitt mål som individ er å være et godt forbilde. Foto: Viaplay

– Mitt mål som individ er å være et godt forbilde, og det håper jeg at jeg kan være der inne også. Også håper jeg at jeg kan representere mangfold, sier 22-åringen.

Einan beskriver seg selv som distré og tror at hun kanskje kan ha litt vanskeligheter med å forstå selve spillet.

– Jeg glemmer detaljer hele tiden, så jeg ender opp med å gå rundt og forestille meg ting som aldri kommer til å skje, ler hun.

«Paradise» sesong to har premiere mandag 20. februar.