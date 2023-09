Dette er årets norske Oscar-håp

Den norske Oscar-komiteen har i dag kåret hvilken spillefilm som skal representere Norge i konkurransen om en Oscar for beste internasjonale film.

Filmene det sto mellom var «Ellos eatnu – La elva leve», «A Happy Day» og «Fedrelandet».

Alle produsenter og regissører har i dag fått presentere sine planer for en Oscar-kampanje for komiteen.



Valget falt til slutt på «Fedrelandet».

Vinneren ble annonsert under dagens pressekonferanse på Cinemateket hos Norsk filminstitutt.



REGISSØR: Margreth Olin er Fedrelandets regissør. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Betyr enormt mye

Margreth Olin, filmens regissør forteller at utvelgelsen betyr mye.

– Det betyr enormt mye for hele mitt kunstneriske team, og fagsjefene mine.

I filmen får vi møte Olins 85 år gamle far som guide og får oppleve Oldedalen i Nordfjord.

– Jeg tror det betyr mye for min far. Jeg snakket med han i går og da fortalte han at han hadde tatt dressen ut av skapet og børstet litt på den. Han sa at han blir med hvis det skjer. Jeg vet ikke om det er tull eller ikke, fordi han er mest glad i å være hjemme og gå i fjellet.



Juryens begrunnelse

Den norske komiteen består av syv representanter fra bransjeorganisasjonene, Norsk filmkritikerlag og Norsk filminstitutt.

Juryens begrunnelse for at Fedrelandet skal representere Norge, går som følgende:

«Den norske Oscar-komiteen mener Fedrelandet er en meditativ skildring av norsk natur og en far som er tett knyttet til dette landskapet. Det er en eksistensiell og inderlig dokumentar som viser hvordan naturen er truet av klimaendringer og som samtidig skildrer slekters gang. Det er første gang en dokumentarfilm blir norsk kandidat i kategorien for beste internasjonale film.»

«Fedrelandet er en film som tar opp temaer som berører oss alle som mennesker på jorda. Med sine fantastiske bilder av naturen som tar pusten fra deg er så sterk og sårbar på samme tid. Tett på livet i Olderdalen gjennom flere ledd henvender filmen seg likevel til et stort publikum på tvers av generasjoner og landegrenser.»

«Filmen har fått en imponerende start på festivaler verden over med sterke anmeldelser og engasjerte tilbakemeldinger fra alle som ser filmen.»

«Med det erfarne apparatet som Ferdrelandet har bak seg, så tror vi filmen vil få den oppmerksomheten som skal til blant Oscar-Akademiets medlemmer som velger ut de nominerte og stemmer frem en vinner.»