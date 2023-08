Dette er årets deltakere

Saken oppdateres!



I fjor annonserte NRK at Stjernekamp måtte ta et års pause fra TV-skjermen.

Nå er endelig sangkonkurransen tilbake, og ti nye artister er klare for å vise hva de er gode for.



Christine Dancke (39) er ny musikkekspert og Kåre Magnus Bergh (44) leder nok en gang showet, noe han har drevet med siden 2012.

Her er årets Stjernekamp-deltakere:

Alexander With (36) startet sin artistkarriere allerede på videregående, da han var en del av bandet Wimpylime.



Alexander With stakk av med seieren i Idol 2006. Foto: Jonathan Kise/NRK

I 2006 stakk han av med seieren i Idol, i en alder av 16 år, hvor han i finalen stilte med låten «A Little Too Perfect», som ble en monsterhit.

Senere gikk han til topps på radiolistene med låten «The Other Side», som også ble kåret til «verdens beste poplåt».

Trønderen har også vært låtskriver for artister i Melodifestivalen, hvor han vant pris for låtskrivingferdighetene.

With sier at mye har skjedd de siste årene, hvor han har både studert, tatt lappen og fått barn.

– Jeg trenger en utfordring. Noe veldig skummelt passer bra nå, sier With.



Mia Gundersen (61) har hatt en lang og travel karriere, og har virkelig satt sitt preg på den norske underholdningsbransjen.

Mia Gundersen har vært dommer i «Norske Talenter» gjennom hele ti sesonger. Foto: Jonathan Kise/NRK

Stavangerkvinnen startet karrieren i bandet Asfalt, og har i etterkant vist skuespillerferdighetene i en rekke oppsetninger.

Gjennom hele ti sesonger har Gundersen vært en del av dommerpanelet i Norske Talenter.

I 2021 deltok hun som den rosa puddelen i den første sesongen av Maskorama på NRK. De siste to årene har hun vært å se i rollen som abbedissen i musikaloppsetningen Sister Act.

Stian Ehiabhi Omole Jensen (30), alias EHI, ble tatt inn i hiphopkollektivet Forente minoriteter allerede som 15-åring. Tre år senere debuterte han som artist med låten «Tanker».

SPELLEMANN: Stian Ehiabhi Omole Jensen ble nominert til Spellemann i 20202. Foto: Jonathan Kise/NRK

I 2019 var han med på Arif-låten Historien om Nassor Del 2, sammen med Ruben.

EHI har også laget albumet «Toni Braxton», som han senere ble nominert til en Spellemann i kategorien RnB/Soul i 2020.

Mari Eriksen Bølla (18), alias Mari Bella, deltok i Idol Junior i 2014, hvor hun kapret en tredjeplass i en alder av bare ti år.

STARTET SOM TIÅRING: Mari Eriksen Bølla startet sin karriere allerede som tiåring i Idol Junior. Foto: Jonathan Kise/NRK

I senere tid har hun vært å se på scenen i forskjellige oppsetninger, og i 2018 ble hun tildelt Drømmestipendet.

Som 15-åring vant hun hele sulamitten i Idol i 2020. Dermed ble den yngste vinneren av sangkonkurransen noensinne.

I fjor deltok hun i Melodi Grand Prix med låten «Your loss». Nå er hun klar for å kjempe om seieren i nok en sangkonkurranse.



Martin Bråthen (37), kjent under artistnavnet Damien, begynte med musikk i en alder av 12 år, og i 2014 ga han ut en engelsk versjon av OnklPs låt Styggen på ryggen.

INTERNASJONAL FANSKARE: Martin Bråthen har opparbeidet seg en internasjonal fanskare. Foto: Jonathan Kise/NRK

Drammensangeren har opparbeidet seg en stor fanskare utenfor landegrensen, som i Tyskland og USA. Han har også varmet opp for store navn som Ghostface Killah, Talib Kweli og Jurassic 5, for å nevne noen.

37-åringen erkjenner at han aldri har sett på Stjernekamp før deltakelsen.

Elle Maija Klefstad Bær

SAMISK MUSIKK: Elle Maija Klefstad Bær er særlig kjent gjennom sin samiske musikk. Foto: Jonathan Kise/NRK

31-åringen fra Karasjok begynte som vokalist og gitarist i bandet Rolffa som 16-åring. Hun har markert seg stort innen samisk musikk, og i 2022 startet hun sitt første soloprosjekt. Bær har jobbet med Mari Boie og vært en del av bandet Bitches Brew. I 2022 lagde hun musikk med Mustafa Hasan, kjent fra NRK-serien Uønsket og sin kamp for å få bli i Norge. Sangeren har også deltatt på den samiske låtskrivercampen Dolvot i flere år.

Odd René Andersen

STORE STJERNER: Odd René Andersen har jobbet med flere store stjerner. Foto: Jonathan Kise/NRK

Andersen (54) har gjennom 33 år som artist oppnådd å bli en soul- og storbandkonge. Sangeren var frontfigur i bandet Dream Police, og slo for alvor gjennom som soloartist i 1995. I ti år opptrådte de med groovy soul i forestillingen The Best of My Motown.

Han har arbeidet med stjerner som Tina Turner, Paul McCartney og Joe Cocker. Dette bli derimot ikke hans første gang i Stjernekamp, da han i tidligere sesonger har vært med som sjangerekspert og mentor i kategoriene Soul og Storband.



Lise Mæland (33)

STORE SAMARBEID: Lise Mæland har hatt store samarbeid med produsentduoen Stargate. Foto: Jonathan Kise/NRK

Kjent under artistnavnet Melis, landet hun som 20-åring en fjerdeplass under X-Factor i 2009. I etterkant har hun jobbet som teaterpedagog, hatt roller som sanger og skuespiller i flere animasjonsfilmer. I tillegg har «den store stemmen fra Sandefjord» vært korist for Gabrielle.

I 2019 debuterte hun som Melis med låten «Paint my nails».Våren 2022 kom debutalbumet «I Still Write Songs About You». Hun har senere gjestet Lindmo, og hatt store samarbeid med den verdenskjente produsentduoen Stargate.



Adrian Sellevoll (25)

FRA REALITY TIL MUSIKK: Adrian Sellevoll gikk fra å være deltaker i «Ex on the Beach» til å satse på musikken. Foto: Jonathan Kise/NRK

Bergenseren bemerket seg da han i en alder av 19 år var med i realityserien «Ex on the Beach».

I etterkant har han gjort stor suksess på catwalken for store merker som Armani og Birkenstock. I 2018 satte han fart på artistkarrieren da han slapp debutlåten «Ha meg».

25-åringen er også kjent for låtene «Se meg», «Dø lykkelig» og «JEG HATER DEG».

Sellevoll sier han både gleder og gruer seg, og er klar for å vise en annen side av seg selv til det norske folk.

Tone Damli (35) ble først kjent da hun deltok i Idol i 2005. Som 16-åring sang hun seg til en andreplass i konkurransen. Samme år ga hun ut sitt første album «Bliss», som solgte til gullplate.

MED: Programleder Kåre Magnus Berg avslørte at Tone Damli har blitt spurt flere ganger tidligere om å delta i NRK-programmet. Foto: Jonathan Kise/NRK

35-åringen fra Sogndal deltok i Melodi Grand Prix med låten «Butterflies» i 2009, også her endte Damli på en andreplass, kun slått av Alexander Rybak og låten «Fairytale».

I 2013 deltok sangeren i den svenske Melodifestivalen sammen med Erik Segerstedt og sangen «Hello Goodbye». Samme år returnerte hun til Idol-sirkuset, denne gangen som dommer gjennom to sesonger.

I 2018 var Damli en av artistene som ble hyllet i «Hver gang vi møtes». To år senere deltok hun igjen i Melodi Grand Prix med sangen «Hurts sometimes».

Damli har blitt spurt tidligere om å delta i Stjernekamp, avslørte programlederen. Til det kommenterte hun at det passet bra å være med i år.