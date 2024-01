Dette er årets «Camp Kulinaris»-deltakere

Det er klart for ny sesong av kokkeprogrammet.

Det er duket for sesong sju av realityprogrammet «Camp Kulinaris». Her skal ti kjendiser under hardt press når de skal konkurrere på kjøkkenet på idylliske Portør.



Hver uke skal mesterkokken og programleder Kjartan Skjelde bedømme kjendisene sine matretter hver uke, helt til én står igjen som vinner.

Her er årets deltakere:

– Ingen parfyme



Først ut er TV-profilen Anne Marit Yuvali (63), bedre kjent som «AnneMa».

Hun ble først kjent for TV-seere da hun var med i reality-serien «Grenseløst forelsket» sammen med hennes 33 år yngre ektemann Dündar Yuvali (30) fra Tyrkia.

TV-PROFIL: AnneMa Yuvali er med i «Camp Kulinaris» 2024. Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

Til vanlig er Yuvali negledesiger, men hun har nå byttet ut filen med kjøkkenredskaper for å kjempe om å vinne årets sesong av kokkeprogrammet.

– Jeg har laget mat hele mitt liv, så jeg har mye forkunnskap, sier 63-åringen til God kveld Norge.



I fjor var hun også deltaker i «71 grader nord kjendis», men fikk nok etter bare 200 meter.

Hun skyldte på migreneanfall etter parfymen til meddeltaker Caroline Nitter (24).

Når hun nå er klar for ny reality-deltakelse har hun gitt klar beskjed til de andre deltakerne:

– Ingen parfyme!

Fra Hollywood til Portør

Neste deltaker er svenske Gunilla Persson (65). Hun ble et kjent fjes for mange da hun deltok i programmet «Svenske Hollywoodfruer» på TV3.

I programmet har seerne fått bli med på innsiden av Persson luksuriøse liv i Los Angeles.

Nå får vi se hun i en helt annen setting, på kjøkkenet på det norske strandstedet Portør.



HOLLYWOODFRUE: Svenske Gunilla Persson er den eneste svenske med i årets sesong av «Camp Kulinaris». Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

Hadde en fordel

Amir Horori (35) fra Bodø er kjent fra både radio og TV.

Han har blant annet vært programleder på radio i P4 og NRK. På TV har han vært med vært programleder for «Festen etter fasten» og «Sommerskuta» på NRK.

For han blir deltakelsen i årets «Camp Kulinaris» reality-debuten.

– Jeg var veldig i tvil om jeg skulle gjøre dette eller ikke. Det er skummelt å si ja til noe som er veldig utrygt. Du skal bo sammen med andre mennesker, og du skal åpne deg skikkelig til dem, innrømmer han til God kveld Norge.

PROGRAMLEDER: Amir Horori debuterer i reality i «Camp Kulinaris» 2024. Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

Han mener imidlertid at han kommer inn i programmet med en liten fordel:



– Jeg har ti søsken, så jeg kan bo sammen med mange mennesker.

– Også tenkte jeg: «Hopp i det utrygge, også ser du hvordan det går», og jeg er sykt glad for at jeg sa ja til dette.

Prøver seg på ukjent farvann

Reality-profilen Johannes Magnussen (27) fra Melbu, er i motsetning til Horori godt kjent med reality-sjangeren og har deltatt i blant annet «Paradise Hotel», «Ex on the Beach» og «Good luck Guys».

I år returnerte han også på skjermen til førstnevnte program.

Til tross for at realitysjangeren er kjent, er forholdet hans til matlaging riktignok ingenting å skryte av.

– Det skal være proteiner og det skal gå fort. Jeg lager som regel mat til meg selv, og da går det i enkle løsninger.

REALITY-PROFIL: Johannes Magnusson er vant til å være med i reality, i år prøver han seg som kokk i «Camp Kulinaris». Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

Han forteller at det som oftest går i wrap med kylling eller taco.

– Da er det lite du kan gjøre feil da. Det er hvert fall sjelden jeg har tenkt at dette ikke var godt, når jeg har lagd mat til meg selv.

– Men jeg har laget lite mat, konkluderer han.

– Glad i å lage mat



Skuespiller Line Verndal (51) gjorde sitt store gjennombrudd i rollen som Marit i NRK-serien «Himmelblå».

Senere har hun vært med i blant annet «Camp Senkveld», programleder i «Hele Norge baker», og deltatt i «Skal vi danse» i 2014. Hun er også godt kjent som en av «realitydeltakerne» i «Nissen på låvens» og oppfølger «Nissene over skog og hei».

Nå er hun klar å teste ut kokkekunnskapene i «Camp Kulinaris».

SKUESPILLER: Line Verndal er en av deltakerne i årets «Camp Kulinaris». Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

– Jeg er egentlig ganske glad i å lage mat. Jeg tror ikke at jeg er så dårlig på det i alle fall, sier hun til God kveld Norge.

– Jeg er hvert fall veldig opptatt av smak. Ikke på det nivået som mest sannsynlig er forventet på Camp Kulinaris, men jeg er opptatt av mat, legger hun til.

Reality-comeback

Tidligere modell, sanger og låtskriver Lene Alexandra Øien (42) er på ingen måte ukjent for reality.

Siden hun var med i Robinsonekspedisjonen i 2004, har hun vært med i en rekke realityprogrammer. I 2008 vant hun blant annet «Skal vi danse» sammen med Tom-Erik Nilsen.

Men det er lenge siden vi har sett Øien i reality. Hun har nemlig tatt en pause foran skjermen og holdt på med både bikinifitness og coaching.

I år blir det riktignok et skikkelig reality-comback for kvinnen fra Trøgstad, når hun deltar i matlagingskonkurransen.

COMEBACK: Lene Alexandra Øien er tilbake på skjermen og gjør reality-comeback som deltaker i «Camp Kulinaris» 2024. Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

– Kan ikke lage mat

I motsetning til Øien har tiktoker Selene Fjellvang Lie (25) sin reality-debut i årets «Camp Kulinaris».

– Jeg kan ikke lage mat. Det eneste jeg lager er mat som inneholder næring, på enklest mulig måte. Jeg kan ingenting, nada, blank, sier hun til God kveld Norge.

– Men jeg er veldig forberedt på å lære, legger hun til.

TIKTOK-PROFIL: Selene Fjellvang Lie debuterer som realityprofil i «Camp Kulinaris» 2024 Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

Lie er kjent for å dele videoer av livet sitt med lillesøsteren Angelika, som har Downs syndrom, og holder foredrag i ulike forbindelser om livet med Downs syndrom i nær relasjon.

25-åringen er også utdannet journalist ved Høgskulen i Volda. Hun har jobbet for flere medier som blant annet NRK Innlandet og P4.

Fra glam til blod, svette og tårer

Kai Thomas Larsen (38) fra Moss er skuespiller, danser og revyartist, men er kanskje mest kjent under dragqueen-navnet «Skrellex».

Han er ikke helt ukjent i reality-sjangeren, i 2022 var han blant annet aktuell i TV 2-realityserien «Drags». Han har også medvirket i TV Norge-programmet «Grease».

Nå er han klar til å bytte ut glitter og glam med smør og stekefett.

DRAGQUEEN: Kai Thomas «Skrellex» Larsen er klar for å lære i årets «Camp Kulinaris». Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

Han innrømmer imidlertid at han ikke er like god på kjøkkenet som på scenen.

– Jeg kan ikke lage mat, sier han.

– Jeg er forberedt på å ryke tidlig, men jeg har veldig lyst til å lære, legger han til.

Lært noen tips og triks

Det er flere som får sin reality-debut i årets sesong av «Camp Kulinaris», og siste reality-nykommer er Yasmin Mehmood (27).

Hun har jobbet med radio både hos NRK og P4-gruppen. Nå er hun imidlertid klar til å stå foran kameraene, og ikke bare bli hørt.

I motsetning til flere deltakere, har hun en fordel med at hun er glad i å lage mat.

– Jeg er veldig glad i å lage mat hjemme, og det gjør jeg mye.

JOURNALIST: Yasmin Mehmood med reality-debut i «Camp Kulinaris» 2024. Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

I tillegg forteller hun at hun på forhånd har fått en del tips og triks inn i konkurransen.

– Jeg har en svigerfamilie som er litt hobbykokker, og de har lært meg noen nyttige tips, innrømmer hun.

– De er på et høyere nivå enn meg, så jeg har hatt lyst til å komme på deres nivå, legger hun til.

– Må være glipp i systemet



Sist ut er Yousef Hadaoui (43). Han er en en norsk komiker, programleder, samfunnsdebattant og skuespiller fra Oslo.

43-åringen er kanskje mest kjent for sine intervjuer med tilfeldige forbipasserende på Grønland Torg i sketsjen «Vil du bli tusionær», som var en del av serien «Svart humor» på blant annet NRK.

KOMIKER: Yousef Hadaoui deltar også i årets «Camp Kulinaris». Foto: Helene Kjaergaard Sviland / Viaplay

– Da jeg ble kontaktet for å være med tenkte jeg at dette må være en glipp i systemet. Det må være Yosef fra Madcon eller Jonis Josef, det kan jo ikke være meg. Jeg kan jo ikke lage mat, sier han til God kveld Norge.

– Jeg er god på å bestille mat, men jeg bruker kjøkken veldig lite, legger han til.