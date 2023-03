Dette er årets «Camp Kulinaris»-deltakere

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er klart for en ny sesong av «Camp Kulinaris». Her er årets deltakere som skal ut i ilden på kjøkkenet.

Det er duket for sesong seks av realityprogrammet «Camp Kulinaris». Her skal elleve kjendiser konkurrere på kjøkkenet.

Ellen Irene Aabol

Influenser og matvlogger Ellen Irene Aabol (22) er godt kjent på kjøkkenet. Likevel har hun lært masse av å delta i programmet.

MATINFLUENSER: Ellen Irene Aabol er matinfluenser til vanlig. Hun har likevel fått nok av utfordringer i programmet. Foto: Viaplay

– Det har fint å ta med seg kunnskapene som jeg har fra før, inn hit. Jeg har lært så masse og jobbet med råvarer jeg aldri har vært borti før.

Videre forteller hun at matkunnskapen har kommet godt med i situasjoner hvor hun har hjulpet de andre deltakerne, men at hun har fått god hjelp tilbake også.

– Det har vært fint å kunne hjelpe de andre når det har vært nødvendig og så har de andre egenskaper og kunnskaper, så de har hjulpet meg også.

Hun beskriver «Camp Kulinaris»-oppholdet som en berg og dalbane.

– Det har vært kjempegøy, stressende og frustrerende. Jeg tror jeg har kjent på hver eneste følelse som eksisterer, ler hun.

Ola-Conny Wallgren

LÆRT MYE: Ola Conny Wallgren forteller har at han har hatt en bratt læringskurve. Foto: Viaplay

TV-personlighet, Ola Conny Wallgren (59) best kjent fra det svenske realityprogrammet «Ullared» forteller at han pleier å lage en del mat, men ikke på et profesjonelt nivå.

– Jeg har laget mye mat hjemme, men ikke så profesjonelt. Jeg har for eksempel aldri kunnet lage saus. Her har jeg lært veldig mye, sier han til God kveld Norge.

Henrik Elvejord Borg

Henrik Elvejord Borg (29) er for mange kjent som Blodprinsen og ble for mange et kjent ansikt gjennom sin deltagelse i Ex on the beach. I tillegg til det er han forfatter og skrev bok om oppholdet.

GØY OG KREVENDE: Henrik Elvejord Borg beskriver oppholdet som både gøy og krevende. Foto: Viaplay

– Det har vært gøy, krevende og mange folk å forholde seg til, det har ikke alltid vært en like stor suksess. Jevnt over har det vært en bra opplevelse, men det tar på å bli satt inn i en kåk med en haug av folk du ikke kjenner, forteller Borg.

TV-profilen forteller at han før deltakelsen hadde lave forventninger til seg selv og tenkte at han var dårlig på kjøkkenet.

– Det viser seg at det er veldig mange som er dårlig til å lage mat, da var man plutselig ikke så dårlig likevel. Jeg vet ikke om det var jeg som var bedre enn jeg trodde, eller de andre som var veldig dårlig, ler han.

Isak Noor

Isak Noor er skuespiller og har blant annet spilt i TV-serien «17» og «Kasko».

– Jeg må nok innrømme at det sto dårlig til med matlagingsferdighetene, jeg har jo bodd ti-elleve år for meg selv. Før jeg dro inn, så var det dårlig. Jeg husker jeg trodde jeg var bedre enn det jeg faktisk var, sier skuespilleren til God kveld Norge.

OVERRASKET: Isak Noor ble overrasket over at han ikke kunne mer om matlaging før deltakelsen. Foto: Viaplay

Videre forteller Noor at han hadde sett for seg at «Camp Kulinaris» skulle være som en ferie.

– Det var hardt. Vi var ti timer på kjøkkenet om dagen, det var tøft, men samtidig kjempegøy.

Etter programmet har skuespilleren funnet mye glede i å lage mat.

– Jeg er veldig glad i å lage mat nå. Akkurat nå jobber jeg med en pilot for VG, hvor jeg skal invitere folk hjem til meg selv og lage mat. Det har blitt en ny interesse i livet mitt, noe jeg er enormt glad for.

Lydia Gieselmann

Lydia Gieselmann (30) er programleder for NRK-programmene Newton og Unormal. I tillegg har hun deltatt i programmer som Kompani Lauritzen.

Nå skal nordlendingen få vise frem kokkeferdighetene i årets sesong av «Camp Kulinaris».

LITE FROSSENPIZZA: Lydia Gieselmann forteller at hun kjøper frossenpizza maks en gang hvert andre år. Foto: Viaplay

– Jeg er vokst opp i et hjem med mye glede rundt det å lage mat fra bunnen. I tillegg er jeg nærmest oppdratt til å være nysgjerring på smaker fra hele verden, så jeg har alltid vært glad i å prøve nye ting. Det var gøy å legge hverdagen til side og få fullt fokus på matlaging og bli pushet til å lære nye ting, sier NRK-profilen.

Til tross for flere stressende øyeblikk, tar Gieselmann med seg flere gode minner fra oppholdet.

– På Camp Kulinaris er det full rulle fra morgen til sent på kveld. Å jobbe på et storkjøkken er ingen lek, men vi har heiet på hverandre i opp- og nedturer. Jeg har absolutt fått meg venner for livet.

RayLee Charlotte Kristiansen

FANTASTISK: Raylee Charlotte Kristiansen beskriver deltakelsen som fantastisk. Foto: Viaplay

Sanger og TV-personlighet Raylee Charlotte Kristiansen (25) forteller at hun har fått bryne seg på hardt arbeid på kjøkkenet.

– Det har vært så moro og superhardt arbeid. Jeg får så respekt for kokker og restaurantsjefer og det som er.

Hun nevner også det gode samholdet i gruppa, som har resultert i flere gode vennskap.

– Det har vært helt fantastisk og jeg har kost meg skikkelig. Jeg føler vi har vært veldig heldig med gjengen som har vært her.

SKUESPILLER: Mutta Billah er til vanlig skuespiller. Nå skal han vise frem kokkeferdighetene. Foto: Viaplay

Mutta Billah

Skuespiller Mutta Billah (26) ble kjent fra SKAM på NRK, og som en del av Andregenerasjonen på P3.

Nå er han blant de elleve kjendisene som skal kokkelere i idylliske omgivelser.

Til God kveld Norge forteller Billah at han lærte mye under oppholdet.

– Jeg gikk fra å ikke klare å koke pasta til å kunne smake meg frem til en god saus.

Videre forteller han at det blir en sesong fylt meg mange gode øyeblikk.

– Gjengen var en perfekt miks av forskjellige folk som passet veldig godt sammen, sier han.

Trude Drevland

Trude Drevland (75) er tidligere politiker for Høyre og var ordfører i Bergen fra 2011 til 2015.

MATLAGING PÅ EN NY MÅTE: I Camp Kulinaris har Trude Drevland fått prøve matlaging på en litt annen måte enn hun er vant med. Foto: Viaplay

Hun forteller til God kveld Norge at deltakelsen i «Camp Kulinaris» har vært et eventyr og at hun har fått venner for livet.

I tillegg forklarer den tidligere politikeren at hun alltid har vært glad i å lage mat, men på en litt annen måte enn i konkurransen.

– Jeg elsker å lage mat, men med to glass vin, med ro, god planlegging og jeg vil ha oversikt. Det kommer dere til å se, at jeg er et gnagsår på å ha oversikt.

– Det å få lage mat og få lære nye retter har vært fantastisk, men jeg skal aldri mer lage mat med stoppeklokken til Kjartan i nærheten.

DELTAKER: Monica Nyhus er en av årets deltakere. Foto: Viaplay

Monica Nyhus

Influenser, Monica Nyhus (35) er en av årets deltakere.

Nyhus har tidligere kjent fra «Bloggerne», hvor hun og ektemannen Chris Nyhus (35) delte livet sitt i hele fem sesonger.

Til God kveld Norge forteller influenseren at oppholdet har bidratt til at hun har fått stor respekt for alle som driver restaurant.

– Hjelp, jeg har aldri vært så svett og sliten, og jeg har frie barn jeg vanligvis løper etter!

Videre deler hun at oppholdet på «Camp Kulinaris» er noe hun aldri ville vært foruten.

– Det var krevende og fantastisk. Ganske vilt å tenke på at man kan bli så glad i så mange fremmede på så kort tid.

Rein Alexander Korshamn

UTFORDRER: Rein Alexander Korshamn kommer inn som utfordrer. Foto: Viaplay

Sanger og artist Rein Alexander, går fra Melodi Grand Prix deltakelse i 2020 og 2021, til å delta i årets sesong av kokkekonkurransen.

Rein Alexander kommer inn som utfordrer sammen med Maria Montazami.

Til God kveld Norge forteller artisten at deltakelsen var inspirerende.

– Det var i sin helhet en glede, men likefullt en stor utfordring.

– Jeg er en bedre kokk nå, enn før deltakelsen. Jeg ble glad i å lage ting fra bunnen av, og bryr meg mer om råvarer.

Bård Hoksrud

POLITIKER: Stortingspolitiker Bård Hoksrud er blant kjendiskokkene. Foto: Viaplay

Bård Hoksrud er politiker, og sitter i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Politikeren har tidligere vært å se i programmer som «Fire stjernes middag» på TV Norge.

– Oppholdet var magisk med så mange fantastisk fine personer. Jeg føler virkelig at jeg har lært så mye og at jeg har utviklet meg. Så vil noen kanskje si at det skulle ikke så mye til heller da, sier Hoksrud til God kveld Norge.

Maria Montazami

FRA LOS ANGELES TIL PORTØR: Hollywoodfrue Maria Montazami kommer inn som utfordrer sammen med Rein Alexander. Foto: Viaplay

Maria Montazami ble et kjent fjes for mange da hun deltok i programmet «Svenske Hollywoodfruer» på TV3. I programmet har seerne fått bli med på innsiden av Montazamis luksuriøse liv i Los Angeles.

Svensken kommer inn som utfordrer i løpet av programmet sammen med Rein Alexander.

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Maria Montazami.

Har du tips til en sak? Send oss en e-post på godkveldnorge@mastiff.no.