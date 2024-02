Dette er årets Bafta-vinnere

BAFTA: Søndag kveld skal 26 priser deles ut, når Bafta Film Awards holdes for 77. gang. Foto: HOLLIE ADAMS

Filmbransjen er nok en gang samlet i England for å hylle det beste fra filmåret 2023.

Saken oppdateres fortløpende.

Søndag kveld er det duket for årets Bafta Film Awards i England når utdelingen holdes for 77. gang.

Gjennom hele 26 kategorier, skal alle foran og bak filmkameraet hedres.

En av fjorårets største filmsuksesser, «Oppenheimer», er nominert til hele 13 priser.

Dette er årets vinnere:



Beste kvinnelige birolle

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple

Claire Foy - All of Us Strangers

Sandra Hüller - The Zone of Interest

Rosamund Pike - Saltburn

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Beste mannlige birolle

Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Jacob Elordi - Saltburn

Ryan Gosling - Barbie

Paul Mescal - All of Us Strangers

Dominic Sessa - The Holdovers

Beste film som ikke har engelsk som originalspråk

20 Days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Beste dokumentar

20 Days in Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Beste animasjonsfilm

The Boy and the Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Beste originale manus

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

Beste adapterte manus

All of Us Strangers

American Fiction

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Beste musikk

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Beste casting

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

The Holdovers

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Beste kinematografi

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Beste redigering



Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Beste produksjonsdesign

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Beste lyd

Ferrari



Maestro

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Beste visuelle effekter

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Napoleon

Poor Things

Fremragende britiske film

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest