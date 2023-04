Slår ring om Märtha Louises kamp:

GOD KVELD NORGE (TV 2): Helgens SKUP-intervju med Märtha Louise endte i en offentlig ordkrig. Per Sandberg sier han kjenner seg igjen i prinsessens «enslige kamp mot norsk presse».

KRITISERTE NORSK PRESSE: Märtha Louise rettet kritikk mot norsk presse under et intervju på SKUP-konferansen i helgen. Nå får hun støtte fra nært og fjernt i Kjendis-Norge. Foto: NTB

Under årets SKUP-konferanse i Tønsberg fredag, med rundt 600 fremmøtte pressefolk til stede, benyttet prinsesse Märtha Louise (51) anledningen til å rette kritikk mot norske presse.

Hun ble intervjuet av TV-direktør i Aller Media, Mads A. Andersen, som i etterkant har uttalt til Medier24 at han mistet kontrollen over intervjuet og sier han ikke slapp til med sine spørsmål.

KRITISERTE PRESSEN: Märtha Louise rettet sterk kritikk mot norsk presse under et intervju på SKUP-konferansen fredag. Foto: Carina Johansen

Det hele har endt i en offentlig ordkrig.

– Jeg setter pris på at folk som lar seg intervjue av meg, i noen grad er villig til å høre på hva jeg har å spørre dem om og kanskje ofrer å se på meg enkelte ganger i løpet av seansen. Det opplever jeg ikke at hun gjorde. Jeg ble en statist for hennes raljering, sier Andersen.



Han la til at han på et tidspunkt vurderte å forlate scenen.

– Jeg vil igjen presisere at reaksjonen hans er helt i tråd med hvordan jeg opplever at media forholder seg til meg, svarer Märtha Louise i en kronikk på Medier24.



Av kronikken til prinsessen går det frem at hun reagerer på at intervjueren leste opp en uttalelse fra forloveden Durek Verrett (48), om parets sexliv.

«Det må være lov å spørre om Mads A. Andersen hadde planlagt å gjøre dette for å latterliggjøre og ydmyke meg på scenen og pålegge meg skam som kvinne. En velkjent hersketeknikk. I dagligtale ville jeg kalt det et «asshole move».

Andersen har i et svar til Dagbladet sagt at han og Märtha har ulik oppfatning av hvordan denne seansen var, og at det er greit.

– Ingenting av det jeg hadde planlagt var for å latterliggjøre og ydmyke henne på scenen. De få spørsmålene jeg fikk anledning til å stille, synes jeg hun svarte bra på.

God kveld Norge har vært i kontakt med Andersen, som ikke har mer å tilføye saken.



Kjenner seg igjen

En som mener prinsessen fortjener støtte i sin kamp mot norsk presse, er forretningsmann og tidligere Frp-politiker Per Sandberg (63).

– Jeg kjenner igjen presset mot andre som har skilt seg ut, sier han til God kveld Norge.



Han sikter til medienes omtale av hans tidligere kjæreste Bahareh Letnes (33), og sier han kjenner seg igjen i kampen prinsessen nå fører mot norsk presse.

Da Sandberg trakk seg fra stillingen som fiskeriminister i 2018, holdt han og hans da nye kjæreste Bahareh Letnes en pressekonferanse der Sandberg tordnet mot norsk presse.



TORDNET MOT PRESSEN: Per Sandberg og Bahareh Letnes under egen pressekonferanse i Arendal, 2018. Foto: NTB/Terje Pedersen

Minister-avgangen skyldtes en Iran-tur han ikke varslet statsministeren om på forhånd. Han hadde med jobbtelefon og reiste sammen med sin norsk-iranske kjæreste.



Det han reagerte mest på, var det han opplevde som medienes stempling av Letnes som agent.

– Å knytte denne kvinnen opp mot det iranske regimet, iransk etterretning også videre. Det er tøys. Dette har norsk media, norsk presse, dere har nærmest henrettet denne kvinnen, sa han den gang.



Flere ganger samme år tok han til orde for pressens håndtering av Bahareh.

Også i NRK-programmet «Lindmo» kom han med rasende angrep på mediene.

– Jeg har forbannet meg på at jeg skal bruke all min energi og all min kapital på å frikjenne Bahareh, sa Sandberg i programmet.



– Som en tsunami



Mandag la han ut et innlegg på egen Facebook-profil, der han viser sin støtte til prinsesse Märtha Louise.

«Man kan mene og tenke mangt om Märtha og hennes ulike valg og meninger, men hennes enslige kamp mot presse/media står det faktisk respekt av. Mange har følt, føler og vil føle den urett som rammer enkeltpersoner (uskyldige blir alltid dratt med), når presse/media i flokk har bestemt seg for å jage» , skriver han i innlegget.



Overfor God kveld Norge forteller han hvordan han selv opplevde det å kritisere norsk presse i 2018.

– Det er som en tsunami, og det er nesten håpløst å forsvare seg. Uansett tilsvar bygges det opp nye påstander og forvirringer. Mange sier det er best å holde kjeft, men til og med da skapes nye overskrifter, sier han.



Han legger til at han valgte å svare media på samme måte som Märtha.

– Det var på tide



Kjendisstylist, programleder og Märtha-venn Jan Thomas (56), sier han har sendt prinsessen en tekstmelding for å understreke at han synes hun var modig som tok valget om å gjøre dette.

– Stillhet gjør vondt, og det finnes vel ikke en bedre anledning til å gjøre dette enn når hele pressenorge er samlet. Jeg er så stolt av henne, jeg synes det var helt riktig å gjøre, og jeg tenker det var på høy tid, sier Jan Thomas til God kveld Norge.



STØTTER VENNINNEN: Jan Thomas mener det var helt riktig av Märtha Louise å kritisere pressen foran et samlet presse-Norge. Foto: TV 2

– Jeg tror hun må kjenne det befriende å ha sagt det hun ville si, legger han til.



Han mener Märthas opptreden signaliserer styrke og mot, noe han ser på som gode egenskaper i «en person som er drevet av godhet og kjærlighet» .

TV-personlighet Lilli Bendris (76) har den siste tiden jobbet med Märtha Louise om medieproduksjonsselskapet Dragonflies AS. Hun signerer støtten til prinsessen.

GOD VENN OG PARTNER: Lilli Bendriss viser sin støtte til Märtha Louise. Foto: God kveld Norge

– Jeg tenker at hun absolutt har lov til å si fra, og jeg tenker at det var på tide at hun gjorde nettopp dette, sier hun.



– Selv har jeg alltid blitt godt behandlet av pressen, men tenk hvor tøft det må være å stå opp hver morgen og lese ting om deg selv som ikke stemmer overens med din egen opplevelse. Du skal være veldig tøff for ikke å la det gå innover deg. Jeg synes det er bra at hun brukte denne anledningen til å si fra, sier Bendriss.

Durek deler budskapet

Også pressens omtale av hennes forlovede Durek Verrett ble et tema fra scenen i Tønsberg.

– Jeg har satt ham i en situasjon som er kjempevanskelig. Han kommer fra en helt annen kultur. Han forstår ikke det norske. Vi forstår ikke helt det amerikanske heller, selv om du tror det. Han er også svart, som legger et ekstra lag på det. Han er også sjaman og biseksuell.

STØTTER FORLOVEDEN: Durek Verrett står bak Märtha Louises budskap. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Han har sagt mange fine ting, og han har sagt dumme ting, la hun til.

Verrett på sin side har i helgen holdt konserter med boybandet The Jacketeers.

God kveld Norge har vært i kontakt med Verrett mandag, som henviser oss videre til manager Simon Valvik.

– Durek støtter og deler fult ut budskapet Märtha Louise har gitt uttrykk for. Han synes det er viktig å sette søkelys på hvordan stor medieoppmerksomhet kan påvirke folk. Utover det har han ikke noe mer å tilføye, sier Valvik.

Redaktørforeningen: – Interessant å lytte

Generalsekretær i Redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø, var selv til stede i salen under intervjuet med Märtha Louise. Hun sier hun syntes det var interessant å lytte til synspunktene fra prinsessen.



– Hun gikk lenger inn i temaer knyttet til egen rolle og Durek Verretts opptreden enn jeg opplever at hun har gjort tidligere. Men deler av kritikken til prinsessen var vanskelig å forholde seg til, blant annet som følge av uklare og, etter mitt syn, feilaktige premisser.



Hun legger til at hun generelt synes det var modig av prinsesse Märtha Louise å stille opp på SKUP, og at prinsessen har rett til å mene noe om seansen i ettertid.



SYNES PRINSESSEN VAR MODIG: Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

– Det må selvfølgelig være lov for prinsessen å mene noe om intervjueren etter en sånn seanse, like mye som det er lov for pressen å mene noe om hennes opptreden. Jeg forstår godt at prinsessen reagerer på den delen av intervjuet der man gikk inn på det Durek Verrett har uttalt om deres sexliv, sier hun.

Når det gjelder prinsessen, og også Per Sandbergs, kritikk av norsk presse, sier hun følgende:

– Det vil alltid være interessant for journalister og redaktører å lytte til erfaringer fra personer som har erfaringer med omtale over tid. Det gjelder prinsesse Märtha Louise, og det gjelder også Per Sandberg.

Hun understreker på kritikken fra Sandberg, at det aldri er slik at mediene blir enige om å jage i flokk.

– Men totalen kan være voldsom og belastende når man står i sentrum av en stor sak, og kanskje spesielt når den oppleves personlig, sier Kjelling Nybø.

Hun understreker at enkeltsaker og forskning rundt dette temaet har gjort mediene mer bevisst enn før på det totale trykket.