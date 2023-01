– Det har vært et veldig hardt halvår

GOD KVELD NORGE (TV 2): I den nye sesongen av Bloggerne blir seerne vitne til sykdom, «doomsday prepping» og tarmskylling. Flere av profilene innrømmer at de gruer seg.

Mandag 2. januar er det premiere på den 18. sesongen av dokusåpen Bloggerne.

Her får vi et gjensyn med Alexandra Joner (32), Gisle Agledahl (31) og Sara Emilie Tandberg (30).

I tillegg til disse, får vi følge de nye profilene Linnea Løtvedt (22) og Sofie Karlstad (25), mens den gamle kjenningen Marna Haugen (41) vender tilbake etter fire år borte fra skjermen.

– Det blir en helt annen sesong. Ungene er ikke med, det er bare meg og mitt nye liv, sier Marna Haugen til God kveld Norge.

Siden sist vi så henne i Bloggerne, har hun blitt singel og flyttet for seg selv. I flytteprosessen har hun tatt med seg kamerateamet på slep.

– For meg blir det like spennende å se på som for seerne - jeg vet ikke hva som skjer fra dag til dag, fordi jeg oppdager nye sider av meg selv hele tiden.

NYTT LIV: Marna Haugen gleder seg til å vise frem sitt nye liv som singel i Bloggerne. Foto: Terje Bendiksby

Haugen forteller at man kan forvente å se henne lære seg det nye livet som alenemor, og hinter til at det kan bli litt dating underveis også.

– Dere får henge litt på rundt meg og mine tanker og opplevelser rundt datinglivet. Jeg bjudar litt på, ler hun.

– Det blir veldig mye refleksjoner og opplevelser - og feil selvfølgelig, masse feil.

Mener det er viktig å vise frem de mørke sidene

En annen profil som også kan skilte med en litt annerledes sesong er Sara Emilie Tandberg. Hun har nemlig hatt en tøff periode, som kommer til å være synlig i denne sesongen.

– Det halvåret her har jo vært veldig preget av sykdom. Denne sesongen er jo egentlig veldig dyster og mørk for min del, forteller hun ærlig.

Ifølge Tandberg selv, vil hun ikke være like til stede på skjermen dette halvåret.

TØFT SVANGERSKAP: Sara Emilie Tandberg forteller at hun har hatt et tøft svangerskap, i tillegg til at et av hennes andre barn har blitt syk. Foto: Terje Bendiksby

– Det har blitt filmet litt mindre denne gangen, enn det det kanskje har blitt tidligere. Men jeg er jo med, sier hun.

I oktober delte mammabloggeren med sine 362 000 følgere på Instagram at sønnen hennes hadde fått diagnosen diabetes type 1.

– Kamerateamet er jo med på blant annet min reaksjon og hvordan alt håndteres i forbindelse med sønnen min sin sykdom. Så det har jo vært en helt ny hverdag som vi har måttet tilpasse oss. Også skjedde jo alt dette midt i et tøft svangerskap, så det er jo mye hormoner.

Tandberg mener det er viktig å vise frem de mørke sidene av livet også, og forteller at det var litt av poenget med å starte med sosiale medier i utgangspunktet - å vise litt bak fasaden av mammalivet.

– Jeg har slitt så mye med dårlig samvittighet. Hele denne reisen kommer frem i Bloggerne, og det har vært drittøft. Det har vært et veldig hardt halvår, innrømmer 30-åringen.

Viser frem kjæresten for første gang

Alexandra Joner innrømmer at hun har flere ting hun gruer seg til i sesongen som nå starter. Hun forteller at moren hennes er svært opptatt av helse - og da kanskje litt mer alternative metoder for å bevare god helse.

– Så hun har endelig klart å lure meg med på tarmskylling, etter å ha snakket om det i tre år. Det er nok sikkert noe jeg kommer til å angre på når det går på TV, ler Joner.

– Også gruer jeg meg til å se Halloween, for da er kjæresten min med for første gang.

TARMSKYLLES: Alexandra Joner har blitt lurt med på tarmskylling av moren sin. Foto: Terje Bendiksby

Joner har vært sammen med investoren Runar Vatne (48) siden 2013, men har ikke vist han frem i Bloggerne før nå.

– Det er bare fordi denne «verdenen» er ikke helt «his cup of tea», og det er helt greit. Men på Halloween er det jo ikke så mange som kjenner han igjen uansett, så da spiller det ikke så stor rolle, tenker jeg, sier Joner.

32-åringen er vant til å leve et liv i rampelyset, i motsetning til kjæresten, noe hun egentlig synes er litt deilig.

– Det er jo digg at vi er så forskjellige at jeg kan få lov til å skinne på min hjemmebane, og så kan han få lov til å holde på med sitt, sier hun.

Det er imidlertid én ting hun irriterer seg over med den kameraskye kjæresten.

– Jeg kunne ønske han syntes TikTok var like gøy som meg, slik at vi kunne gjort sånne «par-challenges» og sånn, ler hun.

– Jeg ser så mye gøy på TikTok og tenker «åh, men dette vil jeg gjøre sammen», og han er så jævlig lite interessert, ergrer hun seg.

– Det blir noen «breakdowns»

En av sesongens nykommere, Linnea Løtvedt, forteller at hun er spent på å få se seg selv på skjermen.

– Jeg har jo ikke fått sett så mye selv, så jeg gleder meg veldig til å se på, sier hun til God kveld Norge.

Løtvedt forteller at hun som ung fulgte med på Bloggerne, og at det nå er stas å få være med selv.

NY: Linnea Løtvedt er ny i Bloggerne. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg husker jeg drømte om det da jeg var sånn 15 år.

22-åringen er kjent fra TikTok, hvor hun er vant til å være personlig og åpen om diverse.

– Det blir noen «breakdowns» her og der, som jeg har vært åpen om og filmet. Det blir nok veldig personlig, noe jeg egentlig synes bare er bra, for jeg synes åpenhet er bra uansett hva temaet er, forteller hun.

Terror, pandemi, krig og økonomiske nedgangstider

For Gisle Agledahl går den nye sesongen mye ut på «hvordan holde hodet over vann i en verden hvor ting går litt skeis», kan han fortelle.

– Det siste året har jo vært preget av både terror, pandemi, krig og økonomiske nedgangstider. Så jeg har for eksempel vært å «doomsday preppa» sammen med Sophie Elise (Isachsen, red. anm.), sier Agledahl.

Agledahl forteller at han og Isachsen gikk ut ifra en liste som myndighetene har lagt ut med en oversikt over hva du bør ha hjemme i tilfelle en katastrofe skulle inntreffe.

I tillegg kan han fortelle at han har prøvd seg på noe som kalles «breathwork».

– Det er en pusteteknikk der man puster ganske tungt. Det er litt den samme metoden som brukes i traumeterapi, tror jeg.

«DOOMSDAY PREPPER»: Gisle Agledahl har forberedt seg på en eventuell katastrofe. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dette kan utløse ukontrollerbare, kroppslige reaksjoner, noe som skjedde for Agledahl.

– Jeg fikk veldig mye energi etterpå, følte meg veldig høy rett etterpå. Veldig rart, forteller han om opplevelsen.

– Det høres nok kanskje litt koko ut, og jeg gruer meg litt til å se det på TV på grunn av de ukontrollerbare spasmene som oppsto, ler han.

Sofie Karlstad

Sofie Karlstad er også ny profil denne sesongen, og ser frem til at følgerne skal få muligheten til å bli kjent med henne på et dypere plan.

– Jeg er jo veldig vant til å være med i reality, men det er jo ikke så veldig mange som kjenner til meg på et dypere plan, så det er vel kanskje det man stort sett kommer til å oppleve i Bloggerne, forteller hun.

– Jeg tar med seerne på opp- og nedturer, fyllefester og det som er. Veldig spent på de fyllefestene selv, altså, for de husker jeg jo ikke selv.

Året har vært innholdsrikt for Karlstad, som blant annet har vært med på Farmen og fått seg kjæreste.

FÅTT KJÆRESTE: Sofie Karlstad har fått seg kjæreste og kommer til å vise han frem i Bloggerne. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Karlstad forteller at kjæresten er den strake motsetningen til henne, men at hun liker det. Foreløpig er de ikke samboere, men 25-åringen sier at de snakker om å kjøpe leilighet sammen nå når det er nedgangstider.

– Vi har tenkt litt på å utnytte det dårlige markedet. Så vi får se, finner jeg en leilighet som er fin å bo én i, så blir det alene, men finner vi en det er fint å bo to i, så blir det nok sammen, forteller hun.

Bloggerne sesong 18 har premiere på TV 2 Play mandag 2. januar 2023.