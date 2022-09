– Det har vært helt jævlig, forteller Line Andersen (48) om deltakelsen i programmet «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

I programmet kjemper ti norske kjendiser om hvem som er landets tøffeste, og blir utfordret i blant annet høyde, vann og utholdenhet. Den profilerte journalisten legger ikke skjul på at deltakelsen har vært utfordrende.

ALT ER LETT: Vegard Ylvisåker mener alt er lett når man er pappa til tre barn. Foto: Matti Bernitz

– Det har vært utfordrende å jobbe som et lag. Men jeg er jo familiefar da, pappa til tre. Så ingenting er egentlig vanskelig, alt blir lett når man har vært gjennom tre barn, sier meddeltaker og komiker Vegard Ylvisåker (43).

– Vi hadde jo med oss Cristian (Brennhovd, red.anm) på tur, så det med barn, det kan vi alt om, legger Andersen til.

– Utfordring å ha noen i hælene hele tiden

Begge deltakerne er enige i at deltakelsen er mye tyngre enn man tror, men at det alt i alt har vært veldig gøy. På spørsmål om hva de gruer seg mest til å se på TV, svarer de begge litt nølende.

– Hmm ... Alt. Jeg har vært veldig avslappet, men her om dagen fant jeg plutselig ut at vi har jo vært gjennom alt det gøye. Vi var jo gjennom det gøye da vi var på tur i en måned, og nå er det jo bare ekstrem fallhøyde. Hva de finner på i klippen, det vet jo ikke jeg, svarer Ylvisåker.

– Også gruer jeg meg til de interne tingene som vi synes var veldig gøy der og da, men som sikkert virker som sånn «14-åringer på konfirmasjonsleir» for alle dere andre.

– Ja, også er det jo en utfordring å ha noen i hælene hele tiden, som man ikke opplever ellers. Det er som å ha et mareritt døgnet rundt, innrømmer Andersen.

«Hold kjeft»-episoden

Som i all annen reality oppstår det også drama i denne sesongen av det populære turprogrammet, men akkurat hva som skjer vil de ikke avsløre.

– Det oppsto drama og konflikter, ja. Det vil jeg si. Det er jo gnisninger selvfølgelig, vi gnures jo ned inn til beinet på det eksistensielle av og til. Så det oppsto jo litt sånn... ja... mellommenneskelige interaksjoner, ler Ylvisåker.

– Tenker du på den «hold kjeft»-episoden? spør Andersen.

– For eksempel, får hun til svar fra Ylvisåker.

Duoen vil ikke avsløre noe mer om den såkalte «hold kjeft»-episoden, men bekrefter at det var en reell hendelse som muligens blir vist på TV i løpet av høsten.

Beskriver laget som en familie

Videre forteller de at laget deres var godt sammensveiset, nesten som en familie.

– Vi var et «kick-ass» lag. Et lag som jeg tror at når dere får se det, så tror jeg at dere tenker «ååå, fyfaen», sier Andersen.

– Sånn en familie kan være! En mamma, en pappa og tre barn, legger Ylvisåker til.

– Det er sånn det er. Og da må vi bare skyte inn at Fritz Aanes er et av barna. Vi har gått veldig godt overens, helt sånn merkverdig godt overens. Og så finner man relasjoner innenfor der, han (Vegard Ylvisåker, red.anm) og Cristian Brennhovd er jo en gøyal relasjon. De har blant annet kledd seg likt i kveld, ler Andersen.