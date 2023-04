Derfor trakk Amalie Snøløs seg tilbake: – Har preget meg

Onsdag var det duket for premiere for Discoverys nye program «Sistemann ut». Her konkurrerer 40 kjente personer i varierte konkurranser.

Tidligere Farmen-deltaker, Amalie Snøløs (26) er blant deltakerne i gameshowet. Det er lenge siden sørlendingen har vært å se på skjermen, men nå er hun tilbake.

– Jeg har hatt en liten pause fra reality for å jobbe med andre ting. Nå kjente jeg at reality-deltakeren i meg ble trigget. Dette er annerledes fra ting jeg har vært med på tidligere, så jeg tenkte det var en morsom mulighet, sier Snøløs til God kveld Norge.

– Handlet om å få kontroll

De siste årene har TV-profilen jobbet som prosjektrådgiver innen eiendom og har jobbet med et utviklingsprosjekt på Sørlandet.

I tillegg til det fikk hun påvist epilepsi for en tid tilbake, noe som har preget hverdagen.

– Den siste tiden har handlet mye om å få kontroll og balanse på epilepsien. Det har preget meg en del. Når det er mye blinkende lys, er sånn at jeg nesten alltid holder på å gå i bakken. Derfor har det vært noen litt roligere år. Nå kjente jeg at jeg var klar for å «step up the game» og bli med på denne galskapen, sier hun.

– Koster veldig mye

Snøløs forteller at hun er glad for å være tilbake på TV-skjermen.

– Reality for meg har vært en fin ting og forholdet mitt til det har alltid vært veldig godt. Samtidig er det jo en intens opplevelse som koster veldig mye.

Sørlandskvinnen var deltaker i Farmen i 2017, hvor hun endte på en tredjeplass. I etterkant har hun også vært med i «Skal vi danse». Det var i sistnevnte konkurranse hun oppdaget epilepsien.

– Jeg ble trigget av lysene under konkurransen, jeg kunne ikke komme på finalen, fordi jeg slet sånn med hodepine. Hver gang vi hadde sendinger var jeg helt borte. Det var etter dette jeg startet utredningen og to år senere fikk jeg påvist epilepsi, forteller hun.

Én konkurranse var spesielt utfordrende

Snøløs forklarer at det var godt å delta på en program hvor hun selv følte hun hadde kontroll. Det var likevel en konkurranse i «Sistemann ut» som ble utfordrende.

– Det var øvelsen hvor vi skulle blåse ballonger. Det er en av mine store epilepsi-triggere. Så da var jeg litt usikker på om jeg skulle kjøre på med risikoen om at jeg kunne få et anfall, eller om jeg skulle trekke meg fra øvelsen og ikke bli med videre.

Videre forteller 26-åringen at hun har vært bekymret i forkant av deltakelsen.

– Jeg har vært litt redd for å være med på dette. Da har jeg vært mest redd for ting som kan skje, ikke ting som har skjedd. Jeg har tenkt mye «hva hvis», forklarer hun.

Snøløs utelukker ikke at hun dukker opp på skjermen i andre sammenhenger i fremtiden.

– Reality er jo en slags drøm. Man får jo en pause fra alt annet og får være med på en intens, men gøy opplevelse.