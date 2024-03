Derfor takket han nei til ny «Girls of Oslo»-sesong

FERDIG: Sebastian Solberg er ferdig med «Girls of Oslo». Foto: Regine Caroline Filseth / God kveld Norge

Influenser og TV-profil Sebastian Solberg (34) dukket opp under premierefesten til VGTV-serien «Martha og Fetisha».

Her kunne han fortelle om boligjakt og fremtidig jobbplaner.

– Livet er ganske greit, men jeg er lei av å ikke finne et sted å bo. Vi er jo fortsatt på boligjakt.



Solberg forteller at familien nå vurderer å flytte til landligere omgivelser.

– Vi bor jo på Oslo vest og har bodd der i femten år. Jeg trives veldig godt der, men jeg tror det er bedre for barna mine å vokse opp litt utenfor.

Så vi kommer nok til å flytte utover mot Bærum.



TV-profilen har fire barn sammen med samboeren, Nikoline Anundsen.

– Ikke sparken



Influenseren var i fjor med på å regissere første sesong av Amazon Prime-serien «Girls of Oslo».

Forrige uke ble det klart at det kommer en sesong to av programmet som følger livene til influenserne, Sophie Elise, Anniken Jørgensen, Isabel Raad og Nora Haukland.

Men Solberg uteblir fra den kommende sesongen.

– Jeg er ikke med i sesong to. Men så må jeg bare si én ting og det er at jeg ikke har fått sparken derfra. Det så jeg var skrevet noe sted, at jeg hadde fått sparken, det har jeg ikke, sier han lattermildt.



På spørsmål om hvorfor han ikke skal være med å regissere den nye sesongen, svarer han:

– Jeg takket nei, fordi det er så tidkrevende og sesongen i år skal være enda lenger enn den første. Da får jeg ikke gjort mine ting.

– I tillegg vil jeg noe som smeller litt mer. Det tror jeg kommer til å skje i år altså, nå har jentene fått varmet seg opp og skjønner at det ikke er så farlig, så nå kommer de nok til å klinke til.



– Elsker rollen



Solberg har vært med i regi av flere populære programmer, blant annet «Charterfeber» og «Love Island». Selv om han er ferdig i «Girls of Oslo», er han ikke ferdig i rollen som regissør.

– Jeg kommer til å fortsette med det, men kanskje med kortere prosjekter eller som vikar her og der. Jeg elsker den rollen, sier han.

– Jeg føler at nå som jeg har gjort mer foran kamera, så synes jeg det er enda gøyere og lettere å stå bak, legger han til.