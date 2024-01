Derfor stjeler hun showet under Australian Open

INSPIRERER: Flere har latt seg inspirere at Morgan Riddle. Foto: Skjermdump fra Instagram.

Det er ikke bare tennisstjernene som får oppmerksomhet under Australian Open. Fra tribunen har nemlig Morgan Riddle stjålet showet.

I disse dager foregår tennisturneringen Australian Open og her er det ikke bare stjernene på tennisbanen som får oppmerksomhet.

En av de som har stjålet oppmerksomheten på tribunen den siste tiden er kjæresten til den amerikanske tennisstjernen, Taylor Fritz (26).

Flere har nemlig latt seg inspirerer av Morgan Riddle sin særegne motesans, noe som har gjort at hennes følgerskare har blitt betydelig større.

I tillegg til det har Riddle blitt kjent som «tennisens førstedame». Det skriver BNN.

KJÆRESTER: Morgan Riddle er sammen med tennisspiller Taylor Fritz. Foto: Skjermdump Instagram @moorrgs

Gikk viralt

Det var i 2022 da en video av henne, hvor hun viste hvordan hun gjorde seg klar til Australian Open, gikk viralt, at hun virkelig gjorde seg kjent.

I ettertid har hun blant annet vært vertskap for en moteserie kalt «Wimbledon Threads», i tillegg til at hun har blitt en større profil i sosiale medier.

Hun bruker omtrent 40 uker i året på å reise med Fritz, og dokumenterer deres luksuriøse livsstil på Instagram, Tiktok- og Youtube.

Stilen og hennes voksende profil i sosiale medier har gitt henne tittelen «den mest kjente kvinnen i menns tennis» av The New York Times.



Dukker opp i designerantrekk

Riddle er født i Polen og oppvokst i Minnesota. Senere flyttet influenseren til Los Angeles og ble uteksaminert med en engelsk språk- og litteraturgrad fra Wagner College i New York City.



Etter at hun ble ferdig med utdanningen, har hun brukt tiden på å reise rundt med tenniskjæresten. Under turneringer som US Open og Wimbledon, har hun vist seg i ulike designerantrekk.

Nylig dukket Riddle på «Bondi Sands Tennis Club» i Melbourne og åpningskvelden til Australian Open. Og så her vakte hun oppmerksomhet for sine elegante antrekk.