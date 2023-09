Derfor kutter de alkoholen

Stadig flere kjente personer velger et liv uten promille. – Utvilsomt positivt for helsa, sier kjendislege Kaveh Rashidi.

Den siste tiden har flere kjente personer valgt å kutte ut alkoholen av ulike grunner.

Noen har bestemt seg for å aldri drikke igjen, mens andre ikke har noen plan for hvor lenge de ønsker å holde seg edru.

Alkohol påvirker kroppen både fysisk og psykisk, noe som er grunn til at flere ønsker å holde seg nykter.

– Ofte måtte forsvare meg

Influenser Martine Halvorsen sluttet å drikke fordi hun liker seg selv bedre når hun ikke drikker.

– Jeg trives ikke med å miste kontrollen, sier hun til God kveld Norge.

Halvorsen forteller at hun ikke vil kalle seg selv avholds og er klar på at «dersom hun får lyst til å drikke alkohol, så kan hun det».

– Jeg velger bare å avstå, fordi jeg har det mye bedre uten. Jeg er litt der at jeg kan om jeg vil, fordi jeg ikke vil sette et stempel på det. Men stort sett har jeg mange flere grunner til å la være.



BRUKT UNNSKYLDNINGER: Martine Halvorsen forteller at hun har brukt «alle unnskyldningene i boka». Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Videre forteller influenseren at hun har brukt flere unnskyldninger for å ikke drikke i sosiale sammenhenger.

– Jeg har ofte måtte forsvare meg. Det er utrolig hvor viktig det er for andre som drikker alkohol, at en som ikke gjør det skal gjøre det. Jeg har brukt alle unnskyldningene og forklaringene i boken.



Influenseren forteller at folk som regel finner løsninger og grunner til at hun skal drikke.

– Det er merkelig hvordan folk er så opptatte av hvorfor jeg ikke drikker, når jeg aldri spør noen om hvorfor de gjør det.



– Oppriktig lykkelig

Artist og «Stjernekamp»-aktuelle Adrian Sellevoll (25) har for øyeblikket ingen planer om å drikke igjen.

Sellevoll har vært edru i over 6,5 måneder nå, men tror ettårsplanen om å holde seg unna alkohol fort kan bli i det minste laget.

– Kanskje jeg bare holder meg så lenge jeg gidder, hvem vet. Faktisk synes jeg det er så digg at ett år kan bli for lite.

HADDE ET MÅL: Adrian Sellevoll satt seg et mål om å holde seg edru i ett år. Nå virker det som artisen vil fortsette å velge bort alkoholen. Foto: Terje Pedersen

En stor motivasjon for artisten er at han opplever å bli mer produktiv når han ikke drikker.

– Jeg får gjort så ufattelig mye. Det er motiverende alt jeg nå får til, som jeg ikke fikk til da jeg festet hver dag. Jeg merker også at folk tar meg mer seriøst nå, og det gjør meg oppriktig lykkelig, forteller han.

I tillegg til det opplever han en rekke helsefordeler ved å holde seg edru.

– Jeg har det bedre, sover bedre og tenker klart. Humøret er bedre og det merker folk.

Sterkere fysisk og psykisk

Tiktoker Cecilia Teigen (22) har ikke drukket alkohol på ett år og trives godt med valget.

– Jeg utviklet en allergi på videregående som gjør at jeg blir veldig syk og får en slags forgiftning av alkohol. Jeg forsøkte å drikke sjeldent og lite, men det hjalp ikke. Da bestemte jeg meg for å slutte helt. Jeg merket at jeg fikk en frihet ved å gi helt slipp på det.

I tillegg til friheten, har Teigen opplevd en rekke helsemessige fordeler ved å kutte alkoholen.

– Jeg ble sterkere både fysisk og psykisk. Det var mye uro og angst som kom med alkohol, og det var utrolig deilig å slippe det. Sånn jeg opplever det nå, kommer jeg ikke til å drikke igjen, forteller hun.

HELSEMESSIGE FORDELER: Cecilia Teigen fortelle at hun blant annet har kjent på mindre angst og uro etter at hun kuttet ut alkoholen. Foto: Privat

Drikkepress og ekskludering

I likhet med sine influenser-kolleger, har tiktokeren følt en del på drikkepress i sosial sammenheng.

– I begynnelsen da jeg drakk mindre alkohol fikk jeg reaksjoner av andre. Jeg ble litt usikker av dette til å begynne med, men etter en stund ble jeg trygg på meg selv og brydde meg ikke om hva andre synes om det.



Nå trives Teigen i sosiale settinger hvor de fleste drikker, uten alkohol.

– Det er et drikkepress og man kan føle seg ekskludert. Det kan føles vanskelig og ubehagelig til å begynne med, men etter hvert kan man ha det minst like gøy og hyggelig uten.



Influenseren oppfordrer flere til å prøve å være edru i sosiale settinger.

– De fleste sosiale sammenkomster innebærer alkohol som kan gjøre det vanskelig å være edru. Det tok litt tid, men da jeg først følte meg komfortabel i sosiale settinger uten alkohol, var det befriende.

FEM MÅNEDER: Maria Mena har vært edru i fem måneder og står godt i valget. Foto: God morgen Norge

– Blitt min nye «normal»



Den folkekjære artisten Maria Mena (37) har også vært åpen om å avstå fra alkohol på sine sosiale medier.

På Instagrams historiefunksjon har hun laget en samling av tanker og erfaringer rundt tematikken. Samlingen har fått navnet «Sober Thoughts».

Her deler sangeren blant annet at hun har vært edru i fem måneder og står fortsatt stødig i valget.

– For meg blir det bare lettere. Jeg trenger faktisk ikke lenger å gjøre et aktivt valg om å ikke drikke. Det har blitt min nye «normal», skriver hun på Instagram.



I juli kunne hun ovenfor Nettavisen avsløre at hun «ikke har tenkt til å begynne igjen noensinne».

– Utvilsomt positivt for helsa



Kaveh Rashidi er lege og for tiden aktuell med podkasten «Helseopplysningen» sammen med programleder Anne Rimmen.

Han sier til God kveld Norge at det er positivt at flere velger å kutte ned på alkoholen. Kjendislegen understreker at skaden alkohol gjør, er avhengig av hvor ofte og hvor mye du drikker.

– Å prøve å drikke mindre er et eksperiment som utvilsomt er positivt for helsa. Enten det er å drikke litt sjeldnere, mindre når man først drikker eller ta en hvit måned så er det helsegevinster å hente. Hvert glass mindre teller.

Videre forteller han at alkohol kan øke risikoen for en rekke fysiske og psykiske lidelser.

– For eksempel brystkreft, demens, angst og depresjon. Hvordan det kan påvirke oss er veldig individuelt. Dessverre er det umulig å forutsi hvem som får sykdom som følge av alkohol.

HELSEGEVINSTER: Det er flere helsegevinster ved å kutte ned på alkoholen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Litt risiko velger jeg å leve med



Rashidi legger til at livet ikke handler om å gjøre alt perfekt for kroppen, og påpeker at alkohol for eksempel kan ha sosiale gevinster.

På spørsmål om han selv har vurdert å droppe alkoholen, svarer han:

– Som småbarnspappa er det ganske enkelt å drikke mindre alkohol. Det er ikke like mange anledninger, og når barna er til stede, faller det seg naturlig å droppe alkoholen.

– Å kutte ut alkohol helt ser jeg ingen grunn til for min egen del, litt risiko velger jeg å leve med, og for samfunnets del også tror jeg ikke en nullvisjon har noe for seg.