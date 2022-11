Derfor fungerte det ikke: – Noe manglet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere fant hverandre inne i Love IRL-villaen, men kun to av parene har holdt sammen.

FANT TONEN: «Love IRL»-deltakerne Veronica Langø (25) og Hans-Jacob Omre Lakskjønn (26) fant tonen under oppholdet i Sør-Afrika, men dessverre holdt ikke romansen hjemme i Norge. Foto: Discovery+

Datingprogrammet «Love IRL» har rullet over skjermen i høst. Her har 15 håpefulle single reist ned til Sør-Afrika, i håp om å finne kjærligheten.

Det oppsto søt musikk mellom flere av deltakerne, men kun to av parene har holdt sammen etter innspillingen.

To av deltakerne som fant tonen, var Veronica Langø (25) og Hans-Jacob Omre Lakskjønn (26), men da de kom hjem til Norge, gikk de hvert til sitt.

– Vi prøvde litt da vi kom tilbake fra Afrika. Jeg var veldig usikker der nede og holdt litt igjen, fordi jeg følte at noe manglet. Derfor tenkte jeg at det kanskje kom til å føles mer rett hjemme i Norge.

Det forklarer Langø og forteller at hun fortsatt følte på mangelen da de kom hjem, samtidig som hun savnet en gnist mellom dem.

Videre forteller hun at de har en god tone og fortsatt er venner. Langø har datet etter programmet, men er foreløpig fortsatt singel.

BRUDD: Hans-Jacob Omre Lakskjønn og Veronica Langø holdt ikke sammen etter programmet. Foto: Discovey+

– Ikke klar for å treffe noen

Lakskjønn har ikke følt seg klar for å date, etter at han og Langø bestemte seg for å avslutte forholdet.

– Jeg har ikke vært helt klar for å treffe noen. Jeg kom ut med Veronica og synes det er veldig trist at vi ikke fikk det til å fungere. Jeg er fortsatt veldig glad i henne og håper at vi kan ha et godt vennskap.

Lakskjønn tror det er flere grunner til at forholdet ikke fungerte.

– Jeg tror blant annet det handlet om distanse og kommunikasjon, at vi ikke klarte å senke skuldrene og føle oss helt trygge. I tillegg til at for hver gang vi dro fra hverandre og møttes igjen, så var det litt som å starte på nytt.

– Veldig tøft

Forholdet ble slutt like før programmet hadde premiere. Lakskjønn forteller at det har vært tøft å få deler av oppholdet i reprise.

– Det oppstår mange følelser som var til stede der inne og det har vært vanskelig å se det på TV, forklarer han.

– Det er en risiko ved å være med på et sånt program. Det er hyggelig og man kan treffe noen, men dersom det ikke fungerer på utsiden, så må man se det på TV de ti neste ukene. Det kan være veldig tøft og en stor belastning.

Videre understreker han at deltakerne har fått god støtte av produksjonen og fått tilbud om å snakke med en psykolog.

– Vi er et par

SAMMEN: Stinius Maurstad og Malin Falch holdt sammen etter programmet. Foto: Discovery+

Et par som har holdt sammen etter programmet, er Malin Falch (29) og Stinius Maurstad (28). De bekreftet også forholdet da de gjestet God morgen Norge.

– Det går veldig fint med oss og vi er et par, sier Falch.

Hun legger ikke skjul på at de kanskje blir samboere i fremtiden.

– Jeg ser absolutt for meg at vi kan flytte sammen.

Videre forteller Falch at hun har blitt tatt godt imot av svigerfamilien.

– Familien er kjempehyggelig og morsom å være med. Det er fint å ha en liten familie her i Oslo, siden familien min er i Trondheim, sier hun.

- Bare venner

DATER: Emilie Anette Hagen har fortsatt å date etter programmet. Foto: Discovery+

Emilie Anette Hagen (25) har datet litt etter programmet. For øyeblikket har hun et godt øye til noen.

– Jeg er fortsatt singel, men vi får se hva som skjer.

Om forholdet med Stian:

– Forholdet vårt er veldig fint og er fortsatt gode venner. Jeg tror vi begge unner hverandre å finne kjærligheten andre steder. Vi har en god tone.

INDRE FOKUS: Stian Pedersen er fortsatt singel og velger å legge fokus på seg selv. Foto: Discovery+

Stian Pedersen (30) forteller at han har valgt å legge fokus på seg selv i tiden etter programmet:

– Det går veldig fint med meg. Jeg har startet i ny jobb, fra servitør til kokk.

– Fokuset mitt der nede og etter programmet har vært å få det bedre med seg selv, før man går inn i noe.

Om Emilie:

– Vi er veldig gode venner. Vi hadde lignende historier, så det er kanskje derfor jeg ble trukket mot henne. Vi prater sammen når det er ting som er vanskelig og møtes av og til.

Fortsatt singel.

- Helomvending

SAMBOERE: Kristin Lauritzen Brænd og Jørgen Pedersen ble samboere et par uker etter hjemkomsten. Foto: Discovery+

Enda et par som fant tonen etter programmet er Jørgen Pedersen (27) og Kristin Lauritzen Brænd (29).

– Vi fortsatte vel bare å date hverandre, sier Pedersen om forholdet.

For paret var det ingen spørsmål om å date noen andre, og i dag er de blitt samboere.

– Det er en ny hverdag for oss begge. Selv om det er litt skummelt lærer vi mye av hverandre, sier Brænd.

Videre forklarer Pedersen og Brænd at deltakelsen i programmet har hatt en utrolig positiv effekt på deres liv, og priser produksjonen for å ha skapt trygge rammer for å dele det som er vanskelig.

– Når jeg gikk inn hadde jeg ingen nære relasjoner, mens når jeg kom tilbake hadde jeg 14. Jeg klarte endelig å være meg selv igjen, noe jeg ikke har følt på mange år, sier Pedersen om oppholdet.

– Det har på en måte vært en helomvending i livet, i hvert fall for meg. Jeg har hatt et ganske tøft år, så det å være med har hjulpet meg veldig, legger Brænd til.

I tillegg til å ha startet et nytt liv som samboere har paret også profesjonelle fremtidsplaner i siktet. Pedersen og Brænd forteller at de nå holder på å utvikle en podkast som vil følge deres reise som par og ta for seg norske profiler og deres tanker rundt forhold.