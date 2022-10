Derfor forsvant hun: – Ville gjøre noe nytt

Line Elvsåshagen (32) reiste jorda rundt og datet Norge, det hele både regissert og dokumentert via sosiale medier. Så ble hun borte.

Nå er den sprudlende NRK-profilen tilbake etter en lengre pause fra rampelyset.

– Jeg tok meg rett og slett en ferie. Man kan vel kalle det en «digital detox», sier hun til God kveld Norge.

Nye utfordringer

Elvsåshagen står bak suksess-seriene, «Line dater Norge», «Line jorda rundt» og «Line fikser kroppen» fra 2015-2017.

Hun forteller at hun var klar for nye utfordringer og har de siste årene jobbet med nye prosjekter, utenfor TV-skjermen.

– Noen ganger vil man jo gjøre noe helt nytt og er klar for nye utfordringer. Så var det tilfeldigvis universet jeg fikk lov til å gjøre noe på. Dette prosjektet har jeg holdt på med i to år.

Programlederen er aktuell med NRK-podkasten «Ukjent: Er det noen der ute?», som tar utgangspunkt i jakten på liv i universet.

– Jeg er jo en klassisk science fiction-nerd. Helt siden jeg var 12 år, har jeg slukt alt som stiller spørsmål ved «er det noen der ute?», «får vi snart noe svar?».

Utelukker ikke TV-comeback

Selv om vi ikke får se Elvsåshagen tilbake på skjermen med det første, utelukker ikke NRK-profilen at hun kanskje vender tilbake ved en senere anledning.

– Er det noe jeg har lært, så er det at man aldri skal utelukke noe. Plutselig dukker det opp noe kjempespennende, som man vil være med på. Akkurat nå har jeg det veldig bra med podkast.

På spørsmål om hva hun kunne tenke seg å gjøre innen TV, svarer hun:

– Kanskje dyredokumentar? Jeg liker alt av dyr. Hadde noen spurt meg «Line, vil du lage en TV-serie om maur?», hadde jeg vært sånn «Yes, jeg er med på maur!», ler hun.

PAUSE: Line Elvsåshagen tok seg en pause fra rampelyset. Foto: God kveld Norge

– Gammeldags

Det var flere som la merke til at den folkekjære programlederen ikke bare forsvant fra skjermen, men også fra sosiale medier.

– Jeg har vært borte fra sosiale medier i rundt to år. Det har vært digg. Det er jo deilig å ikke trenge å måtte sjekke mobilen så ofte.

Videre forteller Elvsåshagen at hun foreløpig ikke har noen plan om å komme seg tilbake på Instagram.

– Jeg har ikke noen store planer den ene eller den andre veien. Dersom jeg får lyst til å dele noe der igjen eller lage noe som kan legges ut, så er det større grunn til å komme tilbake.

– Jeg er litt gammeldags. Jeg liker best å ringes, mens vennene mine chatter på Snapchat eller Facebook. De vet jo at jeg alltid har vært sånn og har forståelse for det, så det er fint.