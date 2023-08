Derfor forlot han «The West Wing»

Gjennom sju sesonger tok «The West Wing», kjent som «Presidenten» på norsk, seerne med bak kulissene i Det hvite hus. Dramaserien ble enormt populær, og vant tre Golden Globes og hele 27 Emmy-priser.

En av hovedrollene i serien var Rob Lowe (59), i rollen som Sam Seaborn.

Nå avslører han i podkasten «Podcrushed» hvorfor han forlot den prisvinnende serien, og beskriver det som «det beste jeg noensinne har gjort».

SUKSESS: «The West Wing», eller «Presidenten» på norsk, gjorde stor suksess gjennom sine syv sesonger på TV-skjermen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Følte seg undervurdert

Lowe avslører at han følte seg veldig undervurdert under innspillingen, og at han ikke har noen god opplevelse som Sam Seaborn.

– Du kan være i et miljø hvor folk mobber deg, ønsker å se deg feile, ikke setter pris på deg, uansett hva det er, forteller Lowe i podkasten.

Videre forteller han om hendelser og historier som «ville gitt deg gåsehud».



– Jeg delte noen av dem i boken min, men jeg utelot halvparten av det med vilje, fordi det ville fått de involverte til å se så dårlig ut. Jeg ville ikke gjøre det mot dem.

– Som et usunt forhold

Lowe skal ha prøvd å få det til å fungere under innspillingen, men sammenligner årene med å være i et usunt forhold.

Han beskriver opplevelsen som å være sammen med den mest populære jenta på skolen, selv om forholdet er giftig.

– Alle sa til meg at serien var «så populær, det er så fantastisk, det må være utrolig».



Skuffet over lønnen

CNN skriver også at Lowe skal ha vært skuffet over lønnen. Lowe ble betalt 75.000 dollar per episode, mens showets hovedrolleinnehaver, Martin Sheen, skal ha blitt betalt hele 300.000 dollar per episode.

Lowe ble altså betalt 775 000 tusen norske kroner, hvor Sheen fikk betalt over tre millioner norske kroner, justert for inflasjon.

Den gang sa Lowe i en uttalelse at karakteren hans ikke passet showet lenger. Til slutt skal det ha vært nok for Lowe, og han forlot serien etter seks sesonger. Han kom så tilbake og spilte inn to episoder for showets siste sesong.

I etterkant har han gjort suksess i humorserien «Parks and Recreation», «Brothers and Sisters», og filmer som «Sex Tape» og «The Interview».