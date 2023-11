Derfor dukker Fritz Aanes opp i speedo på OnlyFans

ONLYFANS: Fritz Aanes er for tiden å finne på den kontroversielle nettsiden OnlyFans. Foto: Jonas Been Henriksen

De siste årene har Fritz Aanes (45) markert seg på TV-skjermen, både i «Hodet i klemme» og «71 Grader nord – kjendis».

I år deltok han i «Skal vi danse», hvor han ble nødt til å trekke seg på grunn av et tretthetsbrudd.

I september lanserte han også podkasten «Homsen & Bomsen», sammen med den allerede godt kjente TV-personligheten Erlend Elias Bragstad (41).

I ukens episode av podkasten røper Aanes et nytt og kanskje mer uvanlig grep for å samle inn penger.

Aanes har nemlig opprettet en egen OnlyFans-konto.

Bildene som deles på Aanes' konto, beskriver Bragstad som «ganske pornografiske».

Vil hjelpe menn

I episoden forteller Bragstad at han tok med Aanes på en photoshoot til OnlyFans-kontoen. Under photoshooten skal Bragstad ha delt ut forskjellige korte badebukser og speedo-truser som Aanes poserte i.

– Men Erlend, hva skal vi gjøre med alle de millionene vi kommer til å tjene OnlyFans?



– Jeg tenker at vi er i november, som jo er kreftmåneden for menn. Derfor burde vi bare gi det til Prostatakreftforeningen. Da støtter vi en god sak, og så hjelper vi menn med å få den hjelpen de trenger, sier Bragstad i podkast-episoden.

Prisen for å abonnere på innholdet til Aanes sin OnlyFans-konto, er satt til 55 norske kroner i måneden.



OnlyFans er en nettside hvor brukere deler bilder og videoer, og fans abonnerer på profilsider mot et gitt månedsbeløp. Mange bruker også plattformen til å dele pornografisk innhold.



I bioen står det følgende: «Fritz Aanes dominerer psykisk og fysisk, også på denne plattformen. Alle inntekter går til Prostatakreftforeningen».



Ingen nakenhet eller sex

Til God kveld Norge forteller Aanes at det hele er en humoristisk måte å samle inn penger til noe viktig.

– Det er et sårt tema blant menn, og en ganske stor barriere for å teste seg. Jeg og Erlend støtter jo kampanjen fra før. Så det var veldig naturlig at det ble Prostatakreftforeningen, forklarer Aanes.

Han har per dags dato kun planer om å drive OnlyFans-kontoen i november.

– Om det blir en storfabrikk til Prostatakreftforeningen, så skal jeg nok klare å fortsette. Men målet er egentlig bare for november, bedyrer den tidligere bryteren.

Som nevnt beskriver Bragstad bildene som «ganske pornografiske», men Aanes presiserer at det ikke blir noen nakenbilder eller sexvideoer å se på kontoen.

– Det er humoristisk. Det er Fritz Aanes i speedo, ikke noe drøyere enn det.

– Noen har sendt meg melding og spør om jeg er «stein fette gæren», og minner meg på at jeg er gift. Jeg vet jo det, men dette er en humoristisk greie det her. Det blir ikke en seriøs OnlyFans-konto hvor jeg kommer til å ha sex.



Til God kveld Norge forteller Aanes at han og podkast-makkeren er uenige om hvor mye penger de tror de kommer til å samle inn.

– Jeg sier jo at jeg kommer til å gjøre Porstatakreftforeningen til millionærer, men så sier Erlend at vi ikke kommer til å få inn en eneste krone, ler Aanes.

– Sprekt initiativ

God kveld Norge tar kontakt med Prostatakreftforeningen (PROFO), foreningen for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft, for å høre hva de tenker om Aanes sin metode.

Sekretariatsleder Andreas Hole sier at de er stolte over å ha Aanes og Bragstad med på Bartekampen. At Aanes bruker OnlyFans som plattform for å samle inn penger, ser ikke foreningen på som problematisk, da innholdet ifølge Aanes skal være humoristisk.

– Dette handler om å gi oppmerksomhet til prostatakreft, hvor én av fem får diagnosen i løpet av livet. I lys av hvor lite fokus det er på denne alvorlige sykdommen, setter vi pris på spreke initiativer fra våre støttespillere, sier Hole, og fortsetter:

– Norge er på verdenstoppen når det gjelder forekomst, med 5800 tilfeller i året, og hvor 1000 menn dør av dette hvert eneste år. Statistikken er klar fordi menn er dårligere til å gå til legen, slår Hole fast.