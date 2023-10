Derfor ble det slutt

SEPARERT: Etter å ha vært gift i over 25 år har Hugh Jackman (54) og Deborra-Lee Furness (67) valgt å gå fra hverandre. Foto: Lionel Hahn

Forrige måned kom nyheten om at Hollywood-stjernen Hugh Jackman (54) og kona Deborra-Lee Furness (67) går fra hverandre etter 27 år.

– Vi har vært så velsignet at vi har fått dele nesten tre tiår sammen som mann og kone i et vidunderlig, kjærlig ekteskap. Nå endrer reisen vår seg, og vi har bestemt oss for å separeres og følge hver vår individuelle videre vekst.

Det sa skuespillerparet i en uttalelse til People Magazine.



Ifølge en innsidekilde til The Daily Mail var det koronapandemien og den langvarige Hollywood-streiken som skadet forholdet.

Gift i 27 år

Paret møttes på sett av en australsk TV-serie da Jackman var 27 år og Furness var 40 år, og de giftet seg innen det hadde gått ett år.



Nå etter 27 år med ekteskap har paret valgt å separeres.

En kilde nært paret fortalte til The Daily Mail at forholdet de siste årene hadde utviklet seg til å bare være vennskap. Og da koronapandemien kom påvirket det forholdet ytterligere.

– De prøvde å løse det, men klarte det ikke. Streiken har heller ikke hjulpet. Det har fått dem i samme knipe som under pandemien, til det punktet hvor de endte opp med å «sparke i grusen», og Hugh fant ut at de ikke hadde den samme magien som de en gang hadde.

Prioriterer barna

Jackman er kjent blant annet for sin rolle som superhelten «Wolverine».

Kona Furness Jackman har hatt en rekke mindre roller i film og TV, og har i tillegg jobbet som produsent.

Sammen har de barna Oscar (23) og Ava (18).

– Familien vår har vært, og vil alltid være, vår største prioritet. Vi går i gang med dette neste kapittelet med takknemlighet, kjærlighet og omsorg, heter det videre i den skriftlige uttalelsen.