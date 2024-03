PRISVINNENDE: Ariana Grande, her avbildet i forbindelse med Grammy-utdelingen i 2020. Foto: Arroyo-OConnor

Sangeren tar nå et oppgjør med fansen etter spekulasjoner.

Fredag morgen kunne pop-interesserte over hele verden glede seg over at en av de aller største i bransjen hadde sluppet nytt album.

Med hit-singler som «Dangerous Woman», «thank u, next» og «Love Me Harder» har Ariana Grande (30) opparbeidet seg en lojal fanskare.

– Dere misforstår

I kjølvannet av at hun slapp sitt nye album har det riktignok vært stor ståhei rundt hva hun faktisk synger om.

Lørdag ettermiddag skrev britiske Daily Mail om fans som spekulerte i at eks-mannen Dalton Gomez hadde vært utro, utelukkende basert på sangtekster fra det nye albumet.

Spekulasjonene kan nå se ut til å ha blitt så voldsomme at sangeren har sett seg nødt til å ty til egne kanaler for å roe ned situasjonen.

– Hei, skriver hun i en Instagram-story.

– Jeg ville bare si at de som sender hatefulle meldinger til folk i livet mitt basert på deres tolkninger av dette albumet støtter ikke meg, dere gjør det stikk motsatte av hva jeg noen gang ville oppfordret til.

DELTE STORY: Denne storyen er fortsatt å finne på sangerens Instagram-profil. Foto: Skjermdump / Instagram: @arianagrande

– Dere misforstår også fullstendig intensjonen bak musikken.

– Jeg ber dere om å vennligst la være. Det er ikke slik dere støtter meg, det er det stikk motsatte.

Avkrefter ikke

Hun erkjenner samtidig at albumet tar for seg flere vonde øyeblikk.

– Selv om dette albumet fanger mange vonde stunder, er det også vevet sammen med en gjennomgående dyp, ektefølt kjærlighet.

– Dersom du ikke kan høre det, vennligst lytt mer nøye.

Hun følger opp med en story med en kortere beskjed.

– Takk! Jeg elsker dere!

God kveld Norge skrev i oktober om at Grande hadde blitt samboer med Ethan Slater, og etter alle solemerker å dømme er de fortsatt i lag den dag i dag.