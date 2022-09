Dennis Vareide om operasjonen: – Må spise bløt mat i to uker

TO OPERASJONER: YouTuber Dennis Vareide har nylig utført en operasjon med formål om å puste bedre. Etter jul skal han gjennomgå enda en. Foto: Espen Solli

Youtuber og tidligere «Skal vi danse»-deltaker Dennis Vareide (32) la mandag ut et innlegg på Instagram der han forteller at han har gjennomgått en operasjon.

– Skal bli digg å se ut som jeg har blitt banka opp i et par uker fremover nå, skriver han under en bildekarusell av seg selv.

Til God kveld Norge forteller 32-åringen at han har gått gjennom en operasjon som kalles leppekorreksjon, for å få åpnet venstre nesebor litt mer.

Dette fordi han har leppe-ganespalte, en medfødt misdannelse der man har en spalte i leppe og gane.

Må operere en gang til

Vareide forteller at han bestemte seg for å få utført leppekorreksjon i vår, og er overrasket over hvor raskt han fikk det gjort.

– Det har gått sjokkerende kjapt fra jeg bestemte meg til jeg fikk første operasjon. Jeg var redd at det skulle ta noen år før jeg fikk den.

Videre sier han at han må gjennom en operasjon til. Denne er planlagt til etter jul, og er større enn den første.

YouTuberen er usikker på hvor lang helbredelsestiden er, men tipper på i alle fall noen måneder.

– Men jeg må spise bløt mat i to uker, og får ikke trent på tre uker, fortviler han.

– Blir plaster i fjeset på fremtidige videoer

Han er imidlertid glad for at operasjonen ikke påvirker jobben i så stor grad.

– Jeg tar noen dager fri også er det på'n igjen. Blir bare litt plaster i fjeset på noen fremtidige videoer, avslutter han.

Sammen med Preben Fjell sto Dennis Vareiede bak YouTube-kontoen «PrebzOgDennis». Kontoen har hele 255.000 abonnenter, men er ikke aktiv lenger. Duoen gikk hvert til sitt i 2018, året etter at filmen «Prebz og Dennis: The Movie» hadde premiere.

I etterkant har Vareide dukket opp i diverse realitykonsepter som «Farmen», «Skal vi danse» og «Sofa».