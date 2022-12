Dennis Storhøi tok grep om egen helse: – Måtte bare gjøre noe

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren forteller at han har et romantisk forhold til jul, men at han de siste årene har måttet gi opp en av sine faste tradisjoner.

Tidligere i desember var det premiere på den nye serien «Julestorm» på Netflix.

Handlingen er lagt til Gardermoen, hvor de reisende blir strandet i 24 timer på grunn av uvær.

«Julestorm» er regissert av Per-Olav Sørensen, som tidligere har hatt stor suksess med Netflix-serien «Hjem til jul». Med seg har han også flere av skuespillerne fra hans tidligere prosjekter, deriblant Ida Elise Broch og Dennis Storhøi (62).

Hunden har egen julekalender

Da God kveld Norge møtte Storhøi i forbindelse med premieren på «Julestorm», kunne han fortelle at han har et slags romantisk forhold til jula.

– Jeg har en kone som er så glad i jul, og som har oppdratt julefølelsen i meg. Ikke bare det, men jeg har også tre barn og en «bissevov» som elsker jul, sier skuespilleren.

JULEGLAD: Dennis Storhøi forteller at han er veldig glad i jula. Nå har han spilt i opptil flere juleserier de siste årene. Nå er han aktuell som den slitne pianisten Arthur Berg i «Julestorm». Foto: Heiko Junge / NTB

– Hun heter Stella, og selvfølgelig får hun også sin egen julekalender. Presanger også, ler han.

Har en egen julestue fra 1800-tallet

I november for to år siden kjøpte familien Storhøi seg nytt hus og flyttet tilbake til Fredrikstad - 40 år etter at han forlot hjembyen.

– Der har vi en stue fra 1800-tallet som er helt original. Det er en ekte julestue med sånn gammeldags klebersteinsovn. Der feiret vi første gang i fjor, og det var bare helt fantastisk.

Storhøi reflekterer over at julen kan bringe frem mye følelser i folk, og at alle har ulike erfaringer. Selv mener han at hans familie er over snittet glad i jula.

– Til syvende og sist så har min familie vært veldig flinke til å holde sammen i jula.

Blant tradisjonene som står høyt på lista er både julestrømpa og en eske med Kong Haakon-konfekt.

KOLLEGAER: Dennis Storhøi og Ravdeep Singh Bajwa spiller sammen i den nye Netflix-serien «Julestorm». Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Det er en del ting som skal i hus, så det planlegges en del på forhånd. Det synes jeg er veldig gøy.

Julemorgenen består av å sitte i pysjen med julestrømpa, og se på «Tre nøtter til Askepott».

– Det er jo veldig hyggelig å samles på den måten der, synes han.

Måtte ta grep

Det er imidlertid en tradisjon Storhøi har måttet gi slipp på de seneste årene - nemlig julematen.

– I gamle dager hadde vi jo grisehode og sånt noe, men det ble det slutt på når jeg slutta å spise kjøtt, forteller han.

62-åringen har nemlig de seneste årene lagt om til et plantebasert kosthold, men spiser fremdeles fisk.

– Så jeg er ikke «veggis», men «pescis», ler Storhøi.

Han innrømmer at det har vært tøft å gi slipp på julematen, men at han gjorde det for helsen sin del.

– Det hjalp veldig mye på energinivået å ikke spise kjøtt. Det var ikke noe politisk her. Den allmenne energien til en i min alder og å jobbe sånn - det ble noe helt annet. Mye lettere, forteller han og fortsetter:

– Men jeg savner akkurat den julematen, altså. Og wienerpølser! Kjenne den lukta inne på bensinstasjoner, er du gæren. Da må du bare komme deg ut, ikke sant. Men jeg begynte å bli svær, så da måtte jeg bare gjøre noe, humrer Storhøi.

Skuespilleren lider ingen nød etter å ha gått over til et hovedsakelig plantebasert kosthold, da han kan fortelle at kona gjennom 25 år, Mona Storhøi, er utrolig god på å lage mat.

– Jeg er veldig heldig der. Det er asiatiske retter, indiske retter, alt mulig. I år tror jeg det blir veggisterkaker, også kan jeg jo spise fisk. Jeg er jo veldig glad i sushi, hummer og den type ting, det er bra erstatning, det altså.