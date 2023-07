Dennis Quaid om avhengigheten: – Så meg selv død

En åpenhjertig Dennis Quaid åpner seg om kokainavhengigheten.

– Jeg husker at jeg gikk hjem og hadde en slags hvitt lys-opplevelse, at jeg så meg selv enten død eller i fengsel, eller at jeg mistet alt jeg hadde. Og det ville jeg ikke, fortalte «Parent Trap»-stjernen til People nylig.

Skuespilleren som nå har fylt 69 år, sa at kampen han strevde med hadde blitt så ille at bandet hans fikk en platekontrakt, men de brøt opp fordi han «ikke var pålitelig».

Dette er ikke første gang skuespilleren åpner opp om sin mørke fortid.

I 2018 avslørte han at han brukte opptil to gram kokain om dagen på 1980-tallet, da karrieren hans var på vei oppover.



«Jeg likte kokain», sa han til Sunday Times.

Syv år før denne innrømmelsen, skal Quaid ha påstått at kokain faktisk ble tatt med i filmbudsjetter i Hollywood.

Han bestemte seg imidlertid for å dra på rehabilitering – eller som han angivelig selv kaller det, «kokainskole» – i 1990 for å overvinne rusproblemene sine.



Da han kom ut av rehabilitering, vendte Quaid seg til sin tro for å «fylle det hullet» som er igjen når en rusavhengig er «ferdig med avhengighet».