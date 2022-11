Dennis Poppe tar pause for å fokusere på egen helse

SIER STOPP: Dennis Poppe Thorsen forteller at legen ville sykemelde ham i sommer. Nå har han innsett at tiden er inne for å ta en pause. Foto: Amalie Nygård Jakobsen/TV 2

I juli kom nyheten om at realityparet Kristin Gjelsvik (36) og Dennis Poppe Thorsen (30) gikk hver til sitt. Eksparet har en tre år gammel sønn sammen.

Begge har på hver sin kant vært åpne om den tøffe tiden etter bruddet.

Poppe Thorsen har den siste tiden vært opptatt med å drifte baren Show Bar i Stavanger. Nå har han imidlertid innsett at han trenger en pause.

«Da har det vært en SVÆRT lang sommer for min del. Jeg tenker nå at jeg tar et skritt tilbake og fokuserer litt på min egen kropp og helse», skriver han i et nytt innlegg på sin Instagram-profil.

Han legger til at han vil prioritere å være mer sammen med sønnen, og varsler at han derfor ikke blir å se i baren med det første.

Han understreker at han dog kommer tilbake når kropp og hode er klar for det.

Legen ville sykemelde ham i sommer

Til God kveld Norge innrømmer Poppe Thorsen at den siste tiden har vært tøff.

– Nå tar jeg en pause. Det har vært veldig tøft med bruddet, samt at jeg har jobbet nesten hver eneste dag i baren jeg startet, for å få den opp og stå, sier han.

Han forteller at legen ville sykemelde ham allerede i juli, men da de ikke hadde nok folk til å jobbe i baren, så måtte Poppe trå til.

– Men nå har jeg et solid team der, så da er det på tide å ta en pust i bakken. Nå fremover blir fokuset på min egen helse, og å tilbringe mer tid sammen med min sønn, sier han.

Prøver igjen med hussalg

Etter bruddet ble eksparets bolig i Drammen lagt ut for salg i vår. Boligen ble først lagt ut med en prisantydning på 9.890.000 kroner. Etter tre måneder ble den imidlertid fjernet fra Finn.no.

SELGER: Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe har igjen lagt ut huset for salg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå skal boligen igjen legges ut for salg, varsler Kristin Gjelsvik på Instagram fredag. Hun forteller at hun håper på mer hell denne gang.

– Det er ikke akkurat selgers marked i disse dager. Fy flate. Det er ikke lett å skulle selge bolig i disse dager, sier Gjelsvik i et videoinnlegg på Instagram. Hun legger til at hun i dag sitter på to boliger, noe som naturlig nok tærer på økonomien.

Gjelsvik har imidlertid tro på at det nå blir salg i Drammen.

– Så om noen trenger et hus, så vet dere at det kommer et utrolig lekkert hus for salg om kort tid.