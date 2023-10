Dennis Poppe har søkt på lederstilling i NRK

Nylig delte Medier24 søkerlista til stillingen som prosjektleder i NRK Underholdning.

28 kvinner og 22 menn har søkt på stillingen, og blant de den kjente reality-personligheten Dennis Poppe Thorsen (32).



32-åringen bekrefter også jobbsøkingen til God kveld Norge.

– Jada absolutt. Nå har jeg kommet på plass i Oslo og flyttet inn på Tøyen, og klar for å komme i gang med jobbsøking, sier han.

Ferdig med barlivet

Thorsen ble kjent da han var med i det kontroversielle reality-programmet «Paradise Hotel». Senere har han og ekskjæresten Kristin Gjelsvik (33) vært med i flere TV-programmer, blant annet «Bloggerene», «Robbinson» og «Kristin & Dennis».

I fjor vår fikk stavangerværingen endelig oppfylt drømmen om å starte egen bar i hjembyen.

Han gikk inn i prosjektet som styreleder, med kompis og utelivsprofil Øyvind Sørensen som daglig leder.



Kort tid etter kom nyheten om brudd mellom ham og Gjelsvik etter nærmere ti år som kjærester, og Thorsen valgte å trekke seg ut av selskapet for å fokusere på egen helse.

Til God kveld Norge har Sørensen tidligere opplyst at bestekompisen fortsatt er ansatt i baren, og at han kan komme tilbake og jobbe når han kjenner seg klar for det.

Dette er jobben han nå søker seg vekk fra.

– Jeg har jo gjort utrolig mye forskjellig, men nå vil jeg gjøre noe som jeg virkelig brenner for og elsker å gjøre. Så nå søker jeg på noe innen digital markedsføring, innholdsproduksjon og underholdning, avslører Thorsen.



Vikariat

I stillingsannonsen som 32-åringen nå har søkt på, skriver NRK at de søker en prosjektleder som «ønsker å utvikle og produsere det neste nye TV-formatet som hele Norge snakker om».

Ifølge NRK skal man i stillingen bidra til å «utvikle nye ideer til non-scripted underholdningsformater», og «sette sammen team og lede teamet i utvikling, planlegging og gjennomføring av TV-formatene».



Arbeidsstedet er på Marienlyst i Oslo, og stillingen er et vikariat med varighet fra 1. november og ut 2024.