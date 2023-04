Denise Richards tilbake i «The Real Housewives of Beverly Hills»

COMEBACK: Denise Richards gjør et comeback i den kommende sesongen av «The Real Housewives of Beverly Hills». Foto: MARIO ANZUONI

Tre år etter at skuespilleren trakk seg ut av realityserien, vender Denise Richards (52) tilbake til «The Real Housewives of Beverly Hills».

Det bekrefter hun selv overfor Variety.

– Jeg har filmet noen episoder, og det har vært gøy. Jeg er en stor fan av showet, så det var morsomt å gå tilbake og filme med dem, sier 52-åringen.

TILBAKE: Denise Richards var en del av «The Real Housewives of Beverly Hills» i 2019-2020. Nå vender hun tilbake. Foto: Jon Kopaloff

Richards hevder at hennes comeback var så lite planlagt, at selv produksjonen bak serien ikke visste at hun ville være til stede under en visning arrangert av Garcelle Beauvais, som også er en del av realityserien.

– Alt skjedde ganske nylig og spontant. Jeg var på visningen henes som en venn - en ekte venn. Jeg fortalte ikke noen at jeg skulle være der. Produksjonen visste det ikke. Jeg dukket bare opp, som en ekte venn i det virkelige liv.



Udefinert rolle

Den uventede opptredenen førte til flere, ifølge Richards.

– Dagen etter ble jeg bedt om å gå på noen arrangementer, og det har faktisk vært morsomt.



Hennes nåværende status på seriens kommende sesong er udefinert, kan hun fortelle - selv om hun bekrefter at hun ikke vil dukke opp i neste sesongs promo-bilder.

«The Real Housewives of Beverly Hills» begynte innspillingen av den 13. sesongen i januar. Sesongen har planlagt premiere senere i år.

– Noen av kvinnene var veldig giftige



Richards reflekterte også over de to tidligere sesongene hun deltok i, der hun ble involvert i en krangel med Lisa Rinna og Brandi Glanville. Rinna forlot serien etter fjorårets sesong var ferdig.

– Da jeg dro etter min andre sesong følte jeg at noen av kvinnene var veldig giftige, og de spilte så skittent, sier Richards.



DRAMA: Denise Richards havnet i en krangel med Lisa Rinna i sin siste sesong. Sistnevnte forlot serien etter forrige sesong. Foto: JEAN BAPTISTE LACROIX

– Jeg forstår at det må være drama, men jeg synes også det er morsomt å se kvinner ha det gøy, spesielt i denne aldersgruppen.



Videre forteller hun at det er flott å vise at man kan ha det gøy, og mener at det ikke er et positivt budskap å prøve å rive ned folk.

– Jeg synes ikke det er riktig. Jeg mener, den delen liker jeg ikke.



På spørsmål om hun er redd for at hennes comeback i showet vil gjøre at hun havner i skikkelig «Beverly Hills»-drama igjen, svarer hun nei.

– Jeg føler jeg ikke ble sugd inn i det. Jeg var virkelig meg selv på showet. Jeg tror noen av kvinnene er forskjellige på kamera og utenfor kamera, sier hun og understreker at alle burde være seg selv.