Delte seksuelt bilde - snakker ut i NRK-program

I den nye sesongen av «Norske beefer» på NRK tar de opp konflikten mellom tidligere Ex on the beach-deltager Emad Nayab og TikTok-profilen Anine Olsen.

Nayab har lenge fulgt Andrew Tate tett, og legger selv ut meninger som provoserer mange på TikTok. Konflikten toppet seg derimot da han la ut et bilde av en 17-år gammel jente med sæd i ansiktet på sin private Snapchat-bruker. Bildet ble fort slettet, men skaden hadde allerede skjedd.

– Det var en periode hvor jeg fikk mye kritikk, og det tok jeg. Jeg tok ansvar for mine handlinger, og fortalte min side av saken. Det er ikke så mye mer man får gjort med det, det var en stor misforståelse, sier Nayab når han gjester God kveld Norge sammen med programleder Annika Momrak.

BEEFER: Annika Momrak dykker ned i norske TikTok-krangler. Foto: Kristoffer Arnesen

Jenta på bildet sto selv frem på TikTok og identifiserte seg, og både hun og moren medvirker i NRK-serien. Nayab fikk bildet av en gutt som hadde ejakulert på ansiktet hennes, og han trodde at han hadde tillatelse til å dele.

– Det eskalerte, og jeg føler saken ble fremstilt grovere enn det var. Det var ikke nødvendig at det skulle bli så stort, sier Nayab, som mistet jobben på Kiwi grunnet episoden.

– Jeg burde aldri postet det, det vet jeg, sier han nå.

«Kvalmt»

På den anonyme appen Jodel har flere reagert på at Nayab får fortelle sin historie på statskanalen.

«Jeg skjønner ikke hva fader NRK driver med. Hvilke idioter sitter og gjør de redaksjonelle vurderingene her?» skriver en.



«Vurderer sterkt å klage til kringkastningsrådet».

«Det er er så kvalmt».

UPOPULÆR: Nayab deler stadig kontroversielle meninger på TikTok. Foto: Kristoffer Arnesen

Programleder Annika Momrak synes det er bra at ulike stemmer får lov til å prate i «Norske beefer».

– Hvordan forholder du deg til alle beefene?

– Det er ikke så relevant hva jeg mener, jobben min er ikke å velge side. Vi vil at de som krangler skal få fortelle sin side av historien. Og selv om jeg ikke er enig i alt som blir sagt i episodene, så synes jeg det er viktig at de får lov til å si det, sier hun hos God kveld Norge.

Momrak legger til at alle ikke må være enige om alt.

– Jeg tror det er sunnere og gøyere at folk krangler i stedet for at de slutter å snakke med folk de er uenige med. Da vil jeg heller se folk beefe, forklarer Momrak.

Prosjektleder i P3, Jorun Ingelin Solberg, sier til Nettavisen at de gjør grundig reserach i forkant av innspillingen når de skal fremme kontroversielle profiler.

– Det er mye følelser i en konflikt, og vi tar en grundig prat med alle som deltar i programmet. Når det er konflikter som dette er det viktig for oss å få med begge sider av saken, og det er noe vi hele tiden jobber med i redaksjonen.