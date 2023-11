Deler spesielt bilde med fansen

DELER PÅ SOSIALE MEDIER: Gwyneth Paltrow delte et sjeldent bilde på sin Instagram story. Foto: ANGELA WEISS

Skuespilleren Gwyneth Paltrow (51) deler et ytterst uvanlig bilde på sin Instagram.

For ni år siden kom nyheten om at stjerneparet Gwyneth Paltrow (51) og Coldplay-vokalisten Chris Martin (46) skulle skilles etter elleve år som ektepar.

«Det er med et hjerte fullt av sorg vi har bestemt oss for å separeres. Vi har kommet til den konklusjonen at selv om vi elsker hverandre veldig høyt, så vil vi likevel gå hver til vårt. Vi er, og vil alltid være en familie. På mange måter er vi nærmere hverandre nå enn vi noen gang har vært,» delte de den gang.

Noen år senere ble det kjent at «Fithy Shades»-skuespilleren Dakota Johnson (34) var blitt sammen med Coldplay-vokalisten.

Siden da har fansen spekulert i relasjonen mellom Johnson og eks-konen Paltrow.

Onsdag fikk fansen sitt svar, da Paltrow delte et uvanlig bilde på sin Instagram.

PAR: Dakota Johnson har vært sammen med Chris Martin siden 2017. Foto: Evan Agostini

«Q&A»

På onsdag igangsatte nemlig Paltrow en Q&A (questions & answers) på sin Instagram-story, slik at følgerne kunne stille henne anonyme spørsmål.



En av følgerne hennes benyttet derfor anledningen og spurte rett ut: «foto med Dakota».



Paltrow holdt derfor ikke tilbake og delte deretter et bilde av henne og Johnson, som holdt hender mens de står utendørs:



GODE VENNER: Duoen Gwyneth Paltrow og Dakota Johnson. Foto: Skjermdump/ @gwynethpaltrow

«Avslørte» vennskap i oktober

Paltrow avslørte allerede i oktober at hun og Johnson var «veldig gode venner».

«Vi er faktisk veldig gode venner. Jeg elsker henne så mye. Hun er en bedårende og fantastisk person,» sa Paltrow.

Likevel har det oppstått spekulasjoner i om uttalelsen kun var en fasade for offentligheten, men nå kunne 51-åringen bevise at det ikke var tilfellet.

Paltrow er i dag gift med TV-produsent og regissør Brad Falchuk i 2018, og feiret sin femte bryllupsdag i september.