Tirsdag ettermiddag deler komiker og artist Kristian Valen (49) og kjæresten Karen Ånensen en hjerteskjærende beskjed med sine følgere på Instagram.



Under et bilde av at de holder hender, skriver paret at de har mistet sin ufødte sønn.

«18.03 det som skulle være en gledens dag, ble et mareritt 💔 Etter en blødning, dro vi på sjekk…vår 12 uker gamle babys hjerte sluttet å slå…vi gikk i sjokk, rett på sykehus måtte jeg «føde», så kirurgi. Det var en liten gutt…», skriver paret innledningsvis i Instagraminnlegget.

VENTET EN GUTT: Paret ventet en gutt sammen. Foto: Skjermdump / Instagram @ kristianvalenofficial_

Videre skriver paret:



«Synet vil jeg aldri glemme av vår lille mini baby 😭 Du var allerede så høyt elsket 💙 Vi gir ikke opp på vårt største ønske om familieforøkelse, men i mellomtiden har vi hverandres kjærlighet og våre 3 små hunder som igjen viser seg som menneskets beste venn ❤️ jeg skriver dette som selv healing, og for andre som opplever/ har opplevd dette, om å ikke gi opp ❤️».

I kommentarfeltet under innlegget får paret flere kondolanser og støttende meldinger.

God kveld Norge har vært i kontakt med paret.

«Takk for omtanken. Betyr mye. Jeg har ikke noe mer å tilføre enn det Karen har klart å sette ned på papiret. Vi er knust» skriver Valen i en melding til God kveld Norge.

Det var i januar 2019 at Valen for først gang viste fram sin nye kjæreste på sosiale medier. Ånensen er fra Kopervik på Karmøy og jobber til daglig som flyvertinne for SAS.

Foruten diverse kjæresteglimt på Instagram, har duoen holdt en relativt lav profil.

Første gang det forelskede paret viste seg sammen på en kjendisfest, var på Gullruten i Bergen i 2019.