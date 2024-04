Deler for første gang

FOR FØRSTE GANG: Paris Hilton viser endelig frem datteren sin London for første gang. Foto: Richard Shotwell

I november i fjor skrev hotellarvingen Paris Hilton (42) til sine over 25 millioner Instagram-følgere at hun er «takknemlig for sin lille jente», og delte samtidig et bilde av et rosa antrekk hvor det står «London» på genseren.

Spekulasjonene skøyt i været etter at hun delte innlegget og gratulasjonene strømmet inn.

Likevel delte aldri superstjernen noe bilde av datteren, London. Før nå.

London Marilyn Hilton-Reum



I sitt nyeste innlegg på Instagram, deler Hilton det aller første bildet av datteren, som hun har holdt skjult for offentligheten i en god stund.

«Vi introduserer London Marilyn Hilton-Reum. Jeg har drømt om å ha en datter som heter London så lenge jeg kan huske», innleder Hilton Instagram-innlegget med.

«Jeg er så takknemlig for hun er her. Jeg setter virkelig pris på hvert øyeblikk jeg tilbringer med henne. Sammen med Phoenix har englebabyene mine vist meg en kjærlighet som jeg aldri engang visste kunne skjære så dypt før jeg ble deres mor», skriver hun videre i innlegget.

Den forsiktige tilnærmingen til å vise frem datteren til omverden, stammer sannsynligvis fra de harde kommentarene som dukket opp i sosiale medier rundt sønnen Phoenixs hodestørrelse.



Hilton introduserte nemlig sønnen Phoenix raskt for følgerne sine, rett etter at han kom til verden - det er derfor grunn til å tro at den negativ responsen på sønnens utseende, kan ha gjort at Hilton tok et steg tilbake når det gjaldt å eksponere datteren London.