Deler do-detaljer

Rainn Wilson er for de fleste kjent som karakteren Dwight Schrute i den amerikanske versjonen av TV-serien «The Office».

Da han nylig gjestet podkasten til den amerikanske rapperen Logic, hvis egentlige navn er Sir Robert Bryson Hall II (38), ble rutiner på toalettet tema.

For hvor ofte trenger en egentlig å vaske hendene etter dobesøk?

– Hva?! Virkelig?

For å starte debatten vitser Bryson Hall om egne vaner.

– Noen ganger etter at jeg har tisset skrur jeg på vasken uten å vaske hendene, sier han.

– Jeg skal komme med en enda dristigere uttalelse, følger Wilson opp.

– Det var åpenbart en vits, forresten, skyter Bryson Hall inn.

Wilson forsikrer seg om at de faktisk er i opptak før han langer ut:

– Jeg tuller ikke, og jeg vil si at ni av ti ganger vasker jeg ikke hendene etter å ha tisset.

– Hva?! Virkelig?, svarer Bryson Hall.

Viktig skilnad

Så fortsetter Wilson resonnementet sitt i ekte «Dwight Schrute»-stil.

– Hvis hendene mine er rene, og jeg går inn på et toalett, drar ned smekken, tar den skinnende rene «wieneren» min i hånden, som har fått en dusj samme morgen, etterfulgt av at sterilt urin flyter fritt, for at jeg så trekker ned og drar opp smekken, hvorfor skal jeg så vaske hendene mine?

– Vær så snill og forklar meg hvorfor hvorfor jeg må vaske de hersens hendene mine, fortsetter han.

Han skiller riktignok mellom ulike typer dobesøk.

– Jeg vasker bare hendene hvis jeg har vært ute og tatt på ekle ting. Da vasker jeg hendene for generell hygiene.

– Men selvfølgelig vasker jeg hendene mine hvis jeg har bæsjet. Da vasker jeg dem grundig.

– Men for urin? Nei takk, avslutter han.