Deler detaljer om datterens Dubai-fengsling

I flere uker har den danske realitystjernen og diamanthandlerdatteren Elvira Pitzner (26) vært fanget i Dubai, etter at hun ble arrestert da ekskjæresten Milad Saadati (36) anmeldte henne for utroskap.

Saken har vekket stor interesse i både Danmark og Norge etter det ble kjent at Pitzner risikerer tre års fengsel i De forente arabiske emirater for anklagene.

Tidligere denne måneden fløy mamma Katerina Pitzner (53) til ørkenstaten for å besøke datteren sin, og søndag kveld delte «Diamond Family»-stjernen et innlegg der hun deler detaljer om datterens fengsling.

– Gir menn våpen mot kvinner

I det ferske instagraminnlegget deler 53-åringen et bilde av de to, like før hun dro tilbake til Danmark.

«Dette bildet ble tatt rett før jeg dro til flyplassen. Ikke ta feil av smilene våre. Dette er maskene vi bruker når vi ikke er alene», innleder hun innlegget med.

Videre deler moren et rop om hjelp:

«Jeg reiser hjem fra Dubai, men har ikke forlatt Elvira. Akkurat nå er det ikke noe mer jeg kan gjøre her og jeg trenger andre omgivelser for å samle krefter».

Videre i innlegget raser moren mot rettssystemet i Dubai:

«Vi er opp mot et system i en stat som gir menn våpen mot kvinner som kan ødelegge dem for alltid. Kvinners rett til frihet og likestilling anerkjennes ikke her. Dubai-loven beskytter mannen slik at hans kvinne(r) ikke begår utroskap. »

HJERTEKJÆRENDE: Mor og datter er her gjenforent igjen. Foto: Skjermdump, Instagram @katerinapitznerdiamonds

Deler detaljer

Det som virkelig vekker oppsikt i kommentarfeltet, er når moren skriver om noe av det datteren skal ha vært gjennom, helt alene under fengslingen i Dubai:

«Til slutt, la meg gjenta meg selv: Elvira har vært naiv og uforsiktig! Men tror du ikke hun trodde det selv da hun ble maktet fratatt, ydmyket og bedt om å kle av seg flere ganger og ransaket i hver kroppsåpning uten rett til advokat eller telefon?

Tror du ikke hun tenkte på det da hun lå i 3 dager på en tynn skitten madrass på gulvet, fengslet i et rom med over 200 kvinner?»

Ber en bønn til utenriksministeren



I Instagraminnlegget sender Katerina Pitzner også en appell i retning av den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen.

«Jeg kan forstå at Elvira er redd. Og jeg ber deg ikke om hjelp til å få spesialbehandling, men fordi det bor en dansk kvinne her som rett og slett har oppført seg som en helt vanlig dansk jente og dermed fått problemer i et annet land under helt urimelige omstendigheter.



Kjære Lars Løkke Rasmussen, dette er min tredje appell til deg. Vil du ikke hjelpe Elvira?»

Det har fått et stort antall av Pitzners 108.000 følgere til å engasjere seg.

Innlegget har nå over 700 kommentarer, hvor mange mener at det er for dårlig at utenriksministeren ikke har gjort mer for å få den danske reality-stjerna fri fra fangenskapet i Dubai.

Det har ført til at Løkke har blitt tagget i utallige kommentarer:

STORT ENGASJEMENT: Flere i kommentarfeltet engasjerer seg rundt Elvira Pitzner-saken. Foto: Skjermdump, Instagram @katerinapitznerdiamonds

Flere av kommentarene ber en bønn om at regjeringen må gripe inn, men flere av følgere påpeker også at det ikke er mulig for utenriksministeren å gå inn i enkeltsaker.

– Ville hindre henne

I et intervju med danske TV 2 åpner eksmannen Milad Saadati seg opp, og forklarer hvorfor han valgte å anmeldte Pitzner.

Saadati er tydelig på at han ikke ønsker at ekskjæresten skal dømmes for utroskapet, til tross for å ha levert inn en politianmeldelse mot henne.

– Jeg ville hindre henne i å forlate landet. Jeg har vært i Tyskland og Danmark, og jeg har hatt advokater på saken, men jeg kunne ikke gjøre noe. Jeg måtte handle raskt. Jeg anmeldte dem for utroskap, og så ble hun tatt, sier Milad Saadati til danske TV 2.

– Jeg vil ikke at hun skal i fengsel. Hvis hun gir meg tilbake tingene hun stjal fra meg, er jeg mer enn fornøyd. Men hvis hun ikke gjør det, har hun fortjent det, legger han til.