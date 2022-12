De nye Torpet kjendis-deltakerne er klare for revansj

HURDAL/GOD KVELD NORGE (TV 2): Tre tidligere Farmen kjendis-deltagere er klare for ny sesong av sidekonkurransen Torpet.

10. januar er det duket for den 7. sesongen av Farmen kjendis. Da er det også tre tidligere deltakere av det populære realityprogrammet som skal innta sidekonkurransen Torpet kjendis.

– Nå er det vel fjerde året på rad at de ringer meg i januar og spør om jeg vil være med på Torpet. Jeg har sagt ja hver gang, og blitt passe irritert når det ikke har blitt meg. Men i år fikk jeg beskjed om at jeg endelig skulle få være med, og da ble jeg veldig glad, sier Erik Anders Sæter (25) da God kveld Norge møter deltakerne på den lille husmannsplassen.

Realityprofilen deltok på Farmen kjendis i 2019, og skal nå dele Torpet sammen med væranker Eli Kari Gjengedal (51) og Lotto-programleder Ingeborg Myhre (47).

Skal ta over programlederjobben

Alle tre deltakerne på årets Torpet var Farmen-gården over en lengre periode. Gjengedal deltok i programmet i 2021 sesongen, og kom seg helt til finaleuken. Myhre deltok i 2017 sesongen, og ble slått ut i den fjerde uken.

Men den som kanskje har en mer personlig vendetta, er Sæter. Han var nemlig med i sesongen hvor Farmen kjendis sin nåværende programleder, Tiril Sjåstad Christiansen (27), vant.

– Jeg skal slå ut de damene, så skal jeg inn på Farmen – og vinne. Så skal jeg ta over programlederjobben til Tiril, sier Sæter selvsikker og ler.

Sæter forteller til God kveld Norge at han begynner å gå lei av å delta på reality, og derfor ønsker noe mer stabilt å leve av. I tillegg til Farmen kjendis har vi sett han i flere utgaver av Paradise Hotel, og Camp Kulinaris.

– Jeg trenger en fast jobb, jeg er lei av å gå rundt og ikke vite hva jeg skal gjøre. Jeg takker ja til det som dukker opp fordi jeg trenger penger, forklarer Sæter, og fortsetter:

– På et eller annet tidspunkt så må man ha noe fast. Plutselig har man vært i Mexico en måned, og så Kragerø, og her. Jeg vil bli ferdig med at jeg aldri helt vet. Det er et veldig stressende liv.

TRIO: Dette er de nye deltagerne på Torpet kjendis. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / Ganeshfoto.no

Gira på revansj

Damene på Torpet, som er både bestevenner og har en podcast sammen, er strålende fornøyde med at akkurat de to fikk muligheten over å dra sammen på Torpet.

– Jeg angret jo på at jeg ga opp på Farmen og tapte med vilje. Så jeg har vært supergira på å få en sjanse til å få revansj. Jeg vil vise, for min egen del, at jeg klarer det. Så ble jeg jo castet med bestevenninnen min, så det blir jo ikke bedre enn det, sier Myhre og smiler fra øre til øre.

Da Gjengedal var med sist kom hun seg helt til finaleuken uten en eneste tvekamp. Derfor har hun i forkant av programmet gruet seg til akkurat dette.

– Da jeg var med i Farmen kjendis var jeg så redd for å gå i kamp. Nå går jeg inn på Torpet kjendis med et eget personlig prosjekt, og det er å utfordre meg selv med å gå i kamp, holde roen og sitte trygt i det, forteller hun.

Derfor er det en betryggende for Gjengedal å dele Torpet sammen med hennes bestevenninne, Myhre. Bestevenninnene er også enig i at Torpet-tilværelsen er langt bedre.

– Det er mye mer behagelig enn Farmen! Når man har den erfaringen med Farmen-gården, så får man veldig mange positive overraskelser her på Torpet. Det er luksus i forhold, sier værankeren.

– Men med mer arbeid selvfølgelig, det er mye som skal gjøres, legger Myhre til.

HYGGE: Deltakerne er klar for et mer avslappet opphold enn på Farmen-gården. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / Ganeshfoto.no

Har planen klar

Sæter er også enig i at Torpet er hakket mer behagelig enn Farmen.

– Det er veldig mye bedre å være her enn å være på Farmen, det merker jeg etter bare én dag. Vi har mer mat, og det er ikke like mye som må gjøres. Torpet passer meg fint, sier Sæter.

Damene er fornøyde med tredjemann Sæter, spesielt siden alle er b-mennesker som liker å sove lenge. Deltakerne forteller at det de nå skal de jobbe for er å få dyrene over på samme timeplan.

– Her står vi opp tidligst 09:40. Nå er planen at vi får kyrene til å bli b-kuer. Så de blir vant til å bli melket kl. 10 og ikke 05, sier Gjengedal og ler.

Sæter er også fornøyd med sine to samboere.

– I castingprosessen så spurte de meg hvem jeg kunne tenke meg å være med, og da sa jeg Sophie Elise. Men det var veldig hyggelig med Lotto-Ingeborg og vær-Eli Kari. Jeg kjenner de fra før, sier 25-åringen og smiler.

Farmen kjendis har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play 10. januar.

Torpet kjendis har premiere på TV 2 Play 12. januar.