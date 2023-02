De er kveldens oddsfavoritter: – Jeg er veldig sulten

Lørdag kveld konkurrerer ni artister om å bli årets vinner av Melodi Grand Prix.

Det er artistene Alessandra, Umami Tsunami, Ulrikke Brandstorp, Elsie Bay, Swing'it, JONE, Atle Pettersen, Skrellex og Eline Thorp som er årets finalister.

Vinneren av kveldens finale får representere Norge i Liverpool i mai.

Oddsfavoritter

Det er spesielt to artister som skiller seg ut blant årets finalister.

Ulrikke Brandstorp (27) og Alessandra Mele (20) står nemlig øverst på Eurovisionworlds oddsliste.

Eurovisionworld er en nettside som samler om alt som omhandler Eurovision Song Contest. De samler også informasjon fra flere tippeselskap for å legge oddsen.

Ifølge Eurovisionworld er det 39 prosent sjanse for at Brandstorp går av med seieren i kveld, med Mele hakk i hæl med 34 prosent sjanse.

– Det er ekstremsport

Brandstorp og Mele forteller at de kjenner på nervene nå som det går mot de siste timene før finalen i Trondheim Spektrum.

– Jeg vet av erfaring at det kommer når man nærmer seg sending. Når man står bak der og venter, da kjenner man absolutt at man lever, sier Brandstorp.

– Nå har vi øvd mange ganger, og vi skal øve enda mer før sending. Da er det bare å vite at kroppen vet hva den skal gjøre, men det er ekstremsport det vi skal gjøre, forteller hun.

Mele mener at det viktig å kjenne på nervene.

– Det er bare bra å bli nervøs, fordi det betyr at du bryr deg om det du gjør. Vi lever jo for det her, sier hun.

– Jeg er jo amatør

20-åringen er den siste finalisten ut i kveld, med låta «Queens Of Kings».

Mele forteller at hun har et ritual hun må gjennomføre før hun går på scenen. Hun innrømmer at det muligens er litt rart, men at det fungerer godt.

– Det er at du gjør det rareste du kan tenke deg. For eksempel lage en grimase i speilet, eller noe annet skikkelig rart. Da har du liksom allerede gjort noe rart med vilje og får det ut av systemet, ler 20-åringen.

– Jeg har fortalt de andre artistene at de bør gjøre det samme.

Låta hennes «Queen Of Kings», har fått enorm respons i både inn- og utland med over fem millioner avspillinger på Spotify.

Sangeren forteller at det gir hun sommerfugler i magen å tenke på all oppmerksomheten.

– Det er så mange følelser. Selvfølgelig er jeg takknemlig for at folk viser kjærlighet og støtter meg, deler hun.

– Jeg er jo amatør. «Queen Of Kings» er min første singel, så det er helt sykt at det har gått så bra den første gangen.

Vil ikke gi seg

Brandstorps låt «Honestly» har nærmere 900.000 avspillinger på Spotify.

I kveld kan hun potensielt sikre seg sin andre Melodi Grand Prix-seier.

I 2020 vant Brandstorp den norske finalen med låta «Attention». Flere mente at låta var god nok til å gå helt til topps i Eurovision Song Contest.

Dessverre ble musikkkonkurransen avlyst på grunn av koronapandemien, og Brandstorp ble frarøvet muligheten til å få representere Norge i den store finalen.

– Jeg føler på en måte at jeg har noe uoppgjort. Man har vunnet, men aldri fått premien.

– Det er min største drøm å få representere Norge i Eurovision, og jeg har vært så nærme, deler hun.

Artisten forteller åpenhjertelig at det har vært litt skummelt å returnere til Melodi Grand Prix-scenen.

– Det er bare én vinner, og det er jo ikke sikkert at det blir meg.

27-åringen bemerker at hun unner alle de andre deltakerne å vinne finalen, fordi den følelsen har hun selv fått erfare tidligere.

– Den følelsen er helt syk, det kan ikke beskrives. Det er enormt og overveldende.

Likevel legger ikke artisten skjul på at hun selv er gira på en seier i kveld.

– Jeg er veldig sulten. Det er akkurat som jeg har fått lukte på det sykeste måltidet og fått vann i munn, men aldri fått smake på det.

– Jeg har sagt at jeg kommer ikke til å gi meg før jeg får oppleve Eurovision. Jeg kan jo ikke det, sier hun.

– Må jobbe litt hardere

Til tross for å være på toppen av oddslisten, påpeker jentene at det ikke nødvendigvis er en av dem som går av seieren.

– Jeg prøver å ikke se for mye på listene. Det er selvfølgelig en ære, spesielt å være der sammen med Ulrikke. Men samtidig er jeg redd for å legge for mye i det. Det lett å bli skuffet, reflekterer Mele.

Brandstorp påpeker at oddsen har vist seg å ta feil tidligere.

– Jeg tenker også at vi som oddsfavoritter må jobbe enda litt hardere, fordi vi har litt mer å overbevise. Folk har en forventning til oss, sier 27-åringen.

Mele er enig med Brandstorp, og legger til at det viktigste er at folk stemmer i kveld.

– Folk bør stemme på den finalisten som gir de den sterkeste følelsen, sier hun.