David Guetta deler gladnyhet

David Guetta (52) og kjæresten Jessica Ledon (32) venter barn.

Gladnyheten deler paret selv på Instagram.

– Vi har store nyheter for dere! Årets viktigste utgivelse, skriver de under en bildeserie av de to fra den røde løperen, hvor Ledon holder seg på magen.



Dette er parets første barn sammen.

Det var under torsdagens Latin Grammy Awards i Seville, Spania, at paret delte den store nyheten.



Guetta har det siste året vært aktuell med hitlåten «I'm Good (Blue)», som han har sammen med superstjernen Bebe Rexha. Låten har nærmere en milliard avspillinger på streaming-plattformen Spotify.



I tillegg til det er han godt kjent for sanger som «When Love Takes Over» med Kelly Rowland og «Sexy Bitch» med Akon.