GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespillerparet skal ha blitt foreldre for første gang.

Daniel Radcliffe (33) og kjæresten Erin Darke (38) har fått sitt første barn. Det bekrefter en representant for skuespilleren ovenfor People.

Foreløpig har paret selv ikke kommentert eller delt noe om barnets ankomst.

Daily Mail var først ut med nyheten og delte bilder av de to skuespillerne i New York City, hvor Radcliffe dytter en barnevogn.



I mars ble det klart at paret ventet barn.

De to møttes for første gang i 2012 på settet av «Kill Your Darlings». Radcliffe spilte rollen som Allen Ginsberg i filmen og Dark spilte rollen som Gwendolyn - en kvinne som forelsker seg i Radcliffe's karakter.

Radcliffe er best kjent for sin hovedrolle i Harry Potter-filmene, som ble utgitt mellom 2001 og 2011, og har gjort stor suksess verden over.