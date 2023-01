Daniel Louis Olsson venter barn

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren skal bli pappa for andre gang.

Daniel Louis Olsson (31) kjent fra «Ex on the beach» venter sitt andre barn.

Olsson og kjæresten, Kristina Vassileva, traff hverandre i 2020, kort tid før han skulle spille inn sin andre sesong av «Ex on the beach». Samme år kunne de avsløre at de ventet sitt første barn sammen.

Nå venter altså paret sitt andre barn sammen.

– Vi er veldig giret og glade, sier realityprofilen til God kveld Norge.

Videre forteller han at graviditeten ikke var planlagt, men at de er glade for at det ble slik.

– Vi ville ha to tette, så vi ble veldig glade da vi fant det ut. Damien gleder seg, men jeg tror ikke helt han forstår at det skal komme en baby, så det blir spennende, forteller han.