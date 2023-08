Damli om vennskapet med With: – Han var grunnen til jeg sa ja

Stjernekamp er endelig tilbake etter et års pause, og mandag ble årets deltakere avslørt.

I en bukett av deltakere finner vi blant annet Tone Damli (35) og Aleksander With (36).

Til tross for at de nå skal konkurrere om en førsteplass i sangkonkurransen, var With grunnen til at Damli takket ja til NRK-sirkuset:

– Han er jo grunnen til at jeg takket ja. Det hjalp veldig når jeg visste at han skulle være med, forteller hun og fortsetter:

– Vi er jo venner, men da har man også en støttekompis som man kan prate med på fritiden, dele erfaringer med og rett og slett støtte hverandre.

With deler samme oppfatning som Damli:

– Det blir veldig fint. Jeg tror begge er veldig glad for å ha hverandre her. Det er godt å ha hverandre når man kjenner litt på det. Også unner vi hverandre bare lykke. Jeg tror ikke vi ser på hverandre som konkurrenter.



Tror du vennskapet kan være en fordel?

– Ja det kan det være. Det blir trist den dagen en av oss eventuelt ryker ut, forteller With.



Håper With vinner

Damli forteller til God kveld Norge at om hun selv ikke vinner konkurransen, så er det kompisen hun holder en knapp på:

– Jeg er jo evig fan av Aleksander, og syns det er så bra at Norge skal få se mer av ham.

Vennskapet mellom de tidligere Idol-deltakerne startet i 2006, og har blomstret siden:

– Det er jo ikke sånn at vi henger hver eneste dag og gjort det opp igjennom, men jeg har jo kjent han siden 2006 da. I perioder har vi hengt mye i lag, men så blir man jo eldre og får familie. Men vi har bevart kontakten og det er veldig koselig, forteller Damli til God kveld Norge.



TILBAKE PÅ SKJERMEN: Etter noen år er Aleksander With klar for å returnere til TV-skjermen. Foto: Regine Caroline Filseth

Begge frykter Opera

På spørsmål om hvilken av sjangerne artistene skal begi seg ut på gjennom høsten de frykter mest, svarer både Damli og With Opera:

– Opera blir jo spennende, men også gøy tror jeg. Der må jeg bare late som at jeg kan det, for det kan jeg absolutt ikke, forteller Damli.

– Det må jo være Opera, kan ikke skjønne noe annet. Skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom den altså, det blir ikke pent, sier With.