Dag Otto Lauritzen i sorg

I SORG: Dag Otto Lauritzen deler med følgerne sine på Instagram at han har mistet faren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Takk for alt pappa.

– Et langt liv er over, starter Dag Otto Lauritzen (66) hans nyeste innlegg på Instagram.

Tirsdag kveld deler Lauritzen at faren har gått bort. Han ble 90 år.

– Et langt liv er over – takk for alt Pappa 90 år. Hvil i fred – vi savner deg allerede, skriver Lauritzen i innlegget.



Lauritzen er for mange kjent som oberst i «Kompani Lauritzen», men er også TV 2s sykkelekspert. Denne sommeren har den tidligere sykkelstjernen vært nede i solsteiken i Frankrike og dekket Tour de France.

God kveld Norge har forsøkt Lauritzen for en kommentar, men foreløpig uten hell.