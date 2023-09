Cristian Brennhovd og «Moccababe» avkrefter PR-stunt: – Vi er forelsket

De tidligere «Ex on the Beach»-profilene snakker ut om romanseryktene.

Forrige uke dukket tidligere «Ex on the beach»-deltakere Cristian Brennhovd (23) og Monica «Moccababe» Gaustad (43) opp i et intervju sammen hos Dagbladet.

I intervjuet røper de at det har blomstret en søt romanse mellom dem.

– Vi koser oss og vi har det veldig fint. Vi har jo alltid hatt en god vibe, sa de i intervjuet.

Det har imidlertid oppstått flere spekulasjoner på sosiale medier-appen Jodel, hvor flere hevder at det hele er et PR-stunt fra duoen.

SPEKULASJONER: Debatten går i soslale medier. Foto: Skjermdump fra Jodel

Til God kveld Norge avkrefter de derimot spekulasjonene.

– Jeg trenger ikke PR. Det går ikke an å gjøre PR-stunt med meg, for jeg er ikke fake, sier Gaustad før hun legger til:

– Dette er ikke bare tull. Du kan se det på oss når vi er ute på byen at vi er forelsket.

– Det står så mye rart på Jodel. Jeg måtte slette appen, fordi det ble for mye. Men vi dater og ser hvordan ting går. Jeg har gått i fella før med å gå inn i et forhold for tidlig. Da går det ofte til helvete, sier Brennhovd.



Fant tonen i sommer

Videre forteller de at det ikke lå i kortene at de skulle finne tonen.

– Vi har alltid likt hverandre, men så har han alltid hatt kjæreste, eller så har jeg hatt kjæreste. Også har de vært sjalu på begge kanter. Men så traff vi hverandre i igjen sommer, og da begynte vi å henge skikkelig, forklarer Gaustad.

– Vi hadde ikke trodd at vi skulle like hverandre så godt. Men det blir bare bedre og bedre, legger hun til.



Romansen mellom dem er riktignok rimelig fersk, og er grunnen til at de enda ikke bekrefter forhold.

– Det tar litt tid før man blir sammen og kjærester, men vi er sammen hele tiden. Han har blant annet vært hos meg hele helgen, sier 43-åringen.

Videre innrømmer hun at det hadde nok blitt dårlig stemning dersom Brennhovd hadde vært med noen andre – eller motsatt.

– Sammen-sammen er et «label», men jeg tror ikke at jeg får lov å være med andre, innrømmer Gaustad.

DATER: Monica «Moccababe» Gaustad og Cristian Brennhovd innrømmer at de dater, men de vil ikke si at de er kjærester enda. Foto: Privat

Moccababe og Moccaboy

Selv om duoen ikke kaller hverandre for kjærester enda, har Gaustad imidlertid allerde kommet med kjælenavn til den 20 år yngre flørten.

– Ja, Moccababe kaller meg for «moccaboy». Første gang så holdt jeg på å le meg ihjel, men jeg har nok blitt en liten «moccaboy», sier Brennhovd.

– Hva legger du i at han er en «moccaboy»?

– Han er supergentleman, og jeg tror han liker å bli kalt «moccaboy». Han er halvveis min da. Han sier også selv at han er «moccaboy», sier Gaustad og ler.

– Moccababe som fikser, og moccaboy som slapper av. Det er koselig, legger Brennhovd til.

KONTROVERSIELL: Cristian Brennhovd (24) er kjent for sine kontroversielle uttalelser i media. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

Reaksjon fra foreldre

Brennhovd har de siste årene vært en av de mer omtalte profilene i norsk presse, og har skapt enorme overskrifter.

Sammen med eksen Caroline Nitter han han blant skapt overskrifter både for kosmetiske behandlinger og deres tidligere felles OnlyFans-konto

Han har også fått sterk kritikk for uttalelser om at «jenter må dra til Tyrkia for å bli pene», i tillegg til at han har frontet den omstridte «slankemedisinen» Ozempic.



At Brennhovds nye flørt er 20 år eldre enn sønnen, er ikke noe sjokkerende for foreldrene.

– Mamma og pappa er ganske herdet når det kommer til meg, så de er ikke akkurat superoverrasket. Jeg er fortsatt litt imponert over at de ikke har sagt noe mer, men jeg tror de syns det er greit. Jeg tror de tenker at så lenge jeg har det bra, så går det bra, sier han.

Har ikke fortalt det til pappa

At det er en aldersforskjell på 20 år har heller ingenting å si for Gaustad.



– Jeg skjønner ikke hvorfor folk bryr seg, det spiller ingen rolle, sier hun til God kveld Norge.

Det er riktignok heller ikke første gang hun dater yngre gutter. For tre år siden datet hun blant Marius Forodden, som den gang var 21 år, i serien «Ex and the City».

– Alder har ingen begrensninger, og han merker det ikke noe særlig. Han mener til og med at han er mer voksen enn meg, flirer hun.

I motsetning til Brennhovd har hun dog ikke sagt noe til foreldrene sine.

– Jeg har ikke turt å ringe pappa enda. Jeg vet ikke hva han syns om dette, men vi får se. Hittil har jeg bare fått gode vibes, men pappa følger ikke så mye med i mediene. Han får bare høre det av naboene sikkert.



– Han var ikke fan av «Ex on the Beach» heller, men da han fikk høre at jeg var godt likt var han fornøyd, avslutter hun.