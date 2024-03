Cristian Brennhovd bekrefter brudd

SINGEL: Cristian Brennhovd er singel. Foto: Jonas Been Henriksen

Realityprofilen er ikke lenger i et forhold.

Cristian Brennhovd (25) har blitt singel. Det bekrefter han overfor God kveld Norge.



– Vi har gjort det slutt, sier han.



I slutten av 2023 kunne den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren bekrefte at han hadde funnet tilbake til ekskjæresten, Paulina «Paow» Danielsson (30).

– Vi har hatt våre berg-og-dal-baner, men vi snakker sammen og vi har det fint sammen. Vi reiser og gjør det vi liker aller best, delte han da.



Danielsson er også kjent fra reality, men fra svenske «Paradise Hotel».

Hun har også bekreftet bruddet til Aftonbladet.

– Jeg har vært singel en stund, sier hun til den svenske avisen.



Avisen skriver også at Danielsson i februar delte at hun hadde planer om å ta ut spiralen, fordi hun og kjæresten ønsket å få barn innen et år.

Brennhovd var frem til februar aktuell som deltaker i «Farmen kjendis» på TV 2.

Han har tidligere vært sammen med «Ex on the beach»-kollega, Caroline Nitter. De møttes da de begge deltok i afterski-versjonen av programmet. De gjorde det slutt i begynnelsen av av 2023.