Courteney Cox ble hyllet med stjerne på «Hollywood Walk of fame»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren ble hedret med sin egen stjerne på «Hollywood Walk of Fame».

Under en seremoni tirsdag, fikk skuespiller Courteney Cox (58) tildelt en stjerne på det kjente landemerket i Los Angeles, «Hollywood Walk of Fame».

Samlet for å hedre henne, var blant annet «Friends»-kollegaene, Jennifer Aniston og Lisa Kudrow.

Venninnene tok til podiet for å snakke om Cox sine prestasjoner og innvirkning på livene deres.

– Å være venn med Courteney er å være familie med Courteney, startet Aniston.

RØRT: Jennifer Aniston ble tydelig rørt under seremonien. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Videre hyllet skuespillerkollegaen Cox for hennes støtte og kjærliget, i tillegg til at hun snakket om hennes innvirkning på «Friends»-settet.

Kudrow fulgte opp etter Aniston:

– Jeg tror virkelig at det var Courteney som satte oss opp til å bli en av de nærmeste, mest kjærlige og støttende rollebesetningene i TV-historien.

EGEN STJERNE: Courteney Cox har nå fått sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Videre uttalte venninnene at de er svært stolte av Cox.

– Du er definisjonen på et virkelig vakkert, talentfullt og, det viktigste, et godt og anstendig menneske, sa Kudrow.

En tydelig rørt Aniston la til:

– Takk for at du beriket livene våre personlig. Når du ser deg på skjermen og bare i livet generelt, er du et av de morsomste menneskene på planeten. Ingenting gjør meg lykkeligere enn en Courteney-vits.

Cox er kjent for sine roller i blant annet «Friends», «Cougar Town», «Bedtime Stories» og «Scream».

Skuespillerinnens stjerne er en 2750 stjernen på «Hollywood Walk of Fame».