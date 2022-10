Country-stjerna Loretta Lynn er død

I en uttalelse gitt til The Associated Press fortalte Lynns familie at hun døde tirsdag, sitt hjem i Hurricane Mills, Tennessee.

– Vår dyrebare mor, Loretta Lynn, døde fredelig i morges, 4. oktober, i søvne hjemme på sin elskede ranch i Hurricane Mills, sa familien til nyhetsbyrået.

Videre ba de om privatliv, slik at de nå kan sørge i fred. De fortalte også at et minnesmerke vil bli kunngjort senere.

Tøff oppvekst

Lynn var datter av en kullgruve-arbeider og vokste opp under fattige kår på landsbygda. Hun etterlater seg seks barn.

Hennes store stolthet til sin landlige Kentucky-bakgrunn, ble reflektert i sangene hun skrev.

Som låtskriver laget hun en persona som en trassig og tøff kvinne, i kontrast til de fleste andre, stereotypiske, kvinnelige countrysangerne.

Flere hits og store nominasjoner

Hennes største hits kom på 1960- og 70-tallet. Dette er blant annet sanger som «Coal Miner's Daughter», «You Ain't Woman Enough» og «The Pill».

I 2017 fikk hun hjerneslag og brakk hoften et år senere. Hjerneslaget førte til at hun sluttet å turnere etter 57 år. Det opplyser TMZ.

Hun ble Grammy-nominert hele 18 ganger og vant tre.