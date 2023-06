Conor Mcgregor venter sitt fjerde barn

PAPPA: Conor McGregor er far til tre barn. Nå venter han sitt fjerde. Foto: MEGAN BRIGGS

UFC-stjernen Conor McGregor (34) og kjæresten Dee Devlin (35) skal bli foreldre for fjerde gang.

Det kunne MMA-utøveren avsløre under en gjesteopptreden på «Live with Kelly og Mark». Det skriver danske Se og Hør.

– Vi har en til på vei. Om noen uker vil vi kunne finne ut kjønnet til babyen og vi gleder oss veldig. Det skjer mye bra, vi er veldig velsignet.

McGregor og Devlin har vært sammen siden 2008, og i august 2020 gikk UFC-stjernen ned på kne og fridde til kjæresten. Paret har imidlertid ikke giftet seg enda.



Skapte overskrifter

34-åringen skapte overskrifter da han dukket opp på banen under en NBA-finalekamp mellom Miami Heat og Denver Nuggets for noen dager siden.

Da klarte kampsportutøveren nemlig å sende Miami-lagets maskot til sykehuset etter å gitt den to slag. Under intervjuet forklarte McGregor at alt skal ha vært lek og moro.

– Det var en del av sketsjen. Vi var backstage, alt er bare bra. Det var bare en del av showet.

Verdens rikeste MMA-utøver

Den irske MMA-utøveren har stilt i vektklassene fjærvekt, weltervekt og lettvekt. Hans profesjonelle karriere startet i 2008, som 18 åring.

Han har titler i fjærvekt- og lettvektsklassen i UFC og i 2018 var han rangert nest øverst på UFCs offisielle «pound-for-pound»-rangering.

I tillegg til å tjene godt på karrieren som MMA-utøver, har McGregor startet opp sitt eget whiskymerke. UFC-stjernen blir i dag sett på som verdens rikeste MMA-utøver og skal være god for rundt 200 millioner dollar.