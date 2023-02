Christine Koht: – Fikk en litt dårlig beskjed fra legene

Søndag var komiker Christine Koht (55) tilbake på scenen med en livestreamet forestilling kalt «Nå eller aldri».

Fra scenen på Nieu i Oslo snakket hun og kona, forfatter Pernille Rygg (59), om episoder fra de siste årene, etter at Koht ble diagnostisert med en sjelden kreftsykdom.

De snakker om dager der Koht lå i koma, i respirator, og om veien tilbake til livet.

Nå er Koht for første gang tilbake på en humorscene, smilende og syngende, omtrent slik vi kjenner henne fra tidligere sceneopptredener.

Fikk skremmende beskjed

I høst kunne Koht nemlig dele gladnyheten at hun var kvitt kreften, rundt tre år etter at hun ble rammet av sykdommen.

– Jeg er fri for kreft, men går til kontroll hver tredje måned. Det er like skummelt hver gang. Jeg blir veldig lettet, men så er det ikke så lenge til neste kontroll, sa Koht til VG i oktober.

Men fra scenen på Nieu forteller hun og Pernille om de skjebnesvangre dagene i fjor sommer, da de trodde at Koht hadde fått tilbakefall.

– Det var 26. juni i sommer. Vi fikk litt dårlig beskjed tidligere i sommer. En litt vanskelig beskjed, sier Koht fra scenen.

– Vi trodde du hadde fått tilbakefall, legger Rygg til.

Dermed var Koht på Radiumhospitalet 26. juni i fjor.

– De sa det var noe spesielt. Jeg fikk beskjed om at dette er noe som ligner på noe, men at det skulle gå fint. Og da fikk jeg beskjed om at jeg ikke skulle dø med det første.

Koht beskriver følelsen hun hadde i kroppen da hun denne dagen forlot sykehuset, og hun skulle dra for å møte kona Pernille på Majorstua i Oslo.

– På tre og et halvt år så var det første gang jeg gikk og kom til Oslo. Det var 25 varmegrader, og jeg skulle gå Bogstadveien. Jeg kom ut, og kjente at jeg svevde. Her går jeg, liksom. Det var mennesker som gikk, det var butikker og det var blomster. Og jeg sa til mennesker jeg passerte, at «Hei du, du som går her, du er veldig heldig», forteller hun.

– Det verste jeg har opplevd

I høst kom Koht med boken «Dødsfrisk», der hun beskriver sin egen kamp for overlevelse. Boken er skrevet i samarbeid med kona Pernille Rygg.

De to har vært kjærester siden 90-tallet, og i 2013 giftet de seg.

PRINSESSEBRYLLUP: Christine Koht og Pernille Rygg giftet seg i 2013, etter 23 år som kjærester. Foto: TV 2

Fra scenen på Nieu søndag snakker Koht også om sitt store traume, da kona ble alvorlig syk mens hun selv var på Sunnaas.

– Det er det verste jeg har opplevd, sier hun.

Kontrastene de siste årene har vært store, og Koht beskriver lettelsen hun kjente på da tilstanden til kona igjen var stabel. De to snakker åpenhjertig om de vanskelige årene, og snakker også om hvor viktig det har vært å le, selv når det har vært som mørkest.

Til tross for at Koht ikke legger skjul på at hun har en del ettervirkninger av sykdommen, og ikke er i samme form som før, så var det ikke en stillesittende Koht som entret scenen på Nieu søndag.

Paret er gjort kjent med at vi omtaler denne saken, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.