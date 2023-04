Christina Aguilera om sexlivet: – Vibratoren var en «game changer»

Popstjernen Christina Aguilera (42), har vært et kjent ansikt i tre tiår, og blitt et ikon innenfor musikk. Med hitlåtene «Genie in a bottle», «Beautiful» og «Lady marmalade» har sangeren solgt over millioner av album.

Hun har over de siste årene åpnet mer og mer om privatlivet, og røper nå detaljer om sexlivet sitt.

Onsdag gjestet Aguilera en av verdens mest populære podkaster «Call Her Daddy», med Alex Cooper (28).

I episoden snakket Aguilera om hvordan hun bestemte seg for å synge mer om sex og seksualitet da hun skrev albumet «Stripped».

– Jeg tenkte: «Jeg må lage sanger som betyr noe og som er fryktløse». Det inkluderte seksualitet. Jeg følte det var mye skam og frykt rundt det temaet, spesielt som kvinne, sa «Fighter»-sangeren.

Christina Aguilera om seksualitet: – Det er en vakker ting. Foto: VALERIE MACON

Hadde sex på flyet

Senere i episoden fortellet Aguilera om intime detaljer fra fortiden hennes, inkludert hvordan hun hadde sex under tepper på fly, og var lent over en lydplanke i et musikkstudio.

– Seksualitet er så vakkert og som kvinner må vi ta vare på det. Vi må prioritere det selv, for alle er forskjellige, sier artisten i «Call Her Daddy».

Hun avslører også i podkasten at en blowjob er en av hennes favoritter i senga, og at det er viktig å være sammen med en partner som liker å utforske seg selv.

– Vibratoren var en «game changer» for meg da jeg begynte å utforske meg selv. Jeg husker jeg til og med hadde en mini-vibrator som jeg kunne ha med meg på flyet, avslører hun i podkasten.

Mistet jomfrudommen sent

På spørsmål om hvordan Aguilera mistet jomfrudommen, ga hun ikke noe direkte svar, men kunne røpe at hun mistet den senere i livet.

– Det var senere enn man skulle tro, gitt at jeg var jenta som sang «Dirrty». Det var flere dansere som jeg reiste mye med. Hva kan jeg si, jeg hadde tilgang til mye, forteller Aguilera om jomfrudommen.