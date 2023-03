Chris Rock latterliggjorde Will Smith i stand-up show

GOD KVELD NORGE (TV 2): Chris Rock kom med flere stikk mot Will Smith under et direktesendt Netflix-show.

IKKE FERDIG: Det er mye som tyder på at konflikten mellom Chris Rock og Will Smith ikke er løst. Foto: Richard Shotwell

Nesten ett år har gått siden skuespiller, Will Smith (54) slo komiker, Chris Rock (58) i ansiktet på scenen under Oscar-utdelingen.

I et direktesendt stand-up show, sendt på Netflix lørdag kveld, spøkte Rock om hendelsen.

«Nå ser jeg på «Emancipation», bare for å se ham bli kåt» sa Rock, og refererte til fjorårets borgerkrigsdrama der Smith spiller en slavebundet mann som blir tvunget til å jobbe for konføderasjonen.

Flere stikk

I dagene etter at Smith overrasket verden med slaget mot Rock, ble det forventet at komikeren, som ikke er kjent for å vike unna kontroverser, raskt skulle gjøre sine følelser rundt episoden kjent.

I stedet sa han på sitt første show etter Oscar-utdelingen at han fortsatt bearbeidet det som hadde skjedd, og han forsikret fansen om at det ville være en tid og et sted for ham å diskutere hendelsen i dybden.

– Will Smith gjør filmer med skjorta av, sa Rock og gikk på scenen.

– Du har aldri sett meg gjøre en film med skjorta av. Hvis jeg får åpen hjerteoperasjon i en film, så har jeg på meg genser, fortsatte han.

Komikeren var på lørdag også innom det som utvilsomt er et sensitivt tema for Smith - ekteskapet hans - og viser til Pinkett Smiths avsløring i 2020 om at paret hadde gått gjennom en separasjon, der hun hadde vært involvert i det hun kalte «forviklinger» med R&B-sanger, August Alsina.

– Hun såret ham mye mer enn han såret meg, sa Rock og gjorde narr av parets åpenhet om sine personlige problemer på Pinkett Smiths Facebook-talkshow, «Red Table Talk».

I siste del av showet tok komikeren opp episoden som utspilte seg under prisutdelingen.

– Mange folk spør meg «Chris, hvorfor gjorde du ikke noe tilbake?». Fordi jeg har foreldre, det er derfor. For jeg er oppdratt. Jeg fikk foreldre. Og vet du hva foreldrene mine lærte meg? Ikke slåss foran hvite mennesker, avsluttet han.

STORMET OPP PÅ SCENEN: Will Smith stormet opp på scenen under Oscar-utdelingen og ga Chris Rock et slag i ansiktet. Foto: ROBYN BECK

Har bedt om unnskyldning

Under Oscar-utdelingen i fjor, gikk Smith opp på scenen og slo Rock på direktesendt TV kort tid etter at komikeren spøkte om den livlige frisyren til Pinkett Smith, som har alopecia, en tilstand som fører til hårtap.

Deretter ba Smith Rock om å holde hans kones navn ut av munnen. Denne advarselen så Rock ut til å huske på lørdag, da han omtalte Pinkett Smith som «sin kone».

Siden hendelsen har Smith gjentatte ganger bedt om unnskyldning, og sa i en video som ble lagt ut på YouTube i fjor at han angret mye og henvendte seg direkte til Rock, at han var klar til å snakke når som helst.

På et show i London med komikeren Dave Chappelle, var Rock avvisende til den innspilte unnskyldningen, og sammenlignet den med en «gisselvideo», ifølge en rapport fra Deadline.

Se video av slaget her: