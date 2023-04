Chris Appleton og Lukas Gage er gift – Kim Kardashian viet paret

Chris Appleton (39) og Lukas Gage (27) har giftet seg. Det var ingen ringere enn Kim Kardashian (42) som viet paret.

TMZ skriver at paret fikk ekteskapslisensen sin på lørdag, ifølge Clark County Clerk records.

Kjendisstylisten og skuespilleren giftet seg under en hemmelig bryllupsseremoni i Little White Chapel i Las Vegas. Det skriver Page Six, som først rapporterte om ekteskapet.

Gage tok til Instagram for å dele bilder fra bryllupet, hvor et av bildene viser paret som ser ut til å utveksle løftene sine. Bak dem står Kardashian, som trolig leser opp det som er ekteskapsløftene.

VIET PARET: Det var Kim Kardashian som ledet seremonien. Foto: ANDREW KELLY

Den siste videoen i innlegget viser en opptreden fra Shania Twain, som fremfører sangen «You're Still the One» for det nygifte paret.

Det var på nyåret Appleton og Gage kunne bekrefte at de hadde blitt et par. Ifølge TMZ skal paret ha forlovet seg i hemmelighet tidligere denne måneden.

Appleton er en anerkjent kjendisstylist og har klienter som Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Katy Perry og Ariana Grande, å vise til. På Instagram har han hele 3,5 millioner følgere.

Gage er best kjent for sine roller i de populære seriene «White Lotus» og «You».